İveco, Büyüksoylu Otomotiv‘den 11 adet Daily teslimatı

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20 Ekim 2017, 12:32

IVECO Konya yetkili satıcısı Büyüksoylu Otomotiv düzenlenen bir tören ile Gürsoy Yatırım Holding’e bağlı Şehrekmek Unlu Mamulleri şirketine 11 adet IVECO

Daily 35 C 15 araç teslim etti.



Teslimat töreninde bir konuşma yapan firma yöneticisi Fatih Altıntaş diğer kullanıcılardan aldıkları olumlu görüşlerin bu ürünü tercih etmelerinde etkili olduğunu, yakıt tüketiminden ve uzun ömürlü bir araç olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtti. Fatih Altıntaş Şehrekmek’in, besin değeri ile gündelik hayatta çok önemli ve değerli bir yeri olan ekmeği, etkin ölçek, verimli teknik, hijyen standardı, gıda güvenliği, kalite ve lezzet üstünlüğü, dağıtım know-how’ı ve doğal olmayan hiçbir katkı maddesi içermeksizin halka sunduğunu ifade etti.Büyüksoylu otomotiv satış müdürü Hakan Topbaş ise Şehrekmek’i kazanmaktan mutlu olduklarını ve kendilerini satış sonrası hizmetlerde de yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Hakan Topbaş Daily 3,5 ton kamyonetlerde 7 farklı dingil mesafesinin bulunduğunu ve Sehr Ekmek’in 3750mm dingil mesafesini seçtiğini ifade etti. Teslim edilen araçlar şehir içi dağıtımda önemli bir özellik olan 12 metrelik dönüş mesafesine sahip.