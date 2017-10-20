Ford Trucks’tan dağa, taşa ve yüke meydan okuyan yeni Çekici

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20 Ekim 2017, 12:23

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, daha fazla yük taşıma ve ağır koşullar için geliştirdiği 6x4 Çekici modelini müşterilerine sundu.

55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve müşteri deneyimiyle global pazarlarda ve Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren Ford Trucks’ın ağır yük taşımacılığına yönelik geliştirdiği yeni 6x4 Çekici modeli, mega projeler başta olmak üzere, en ağır şartlarda müşterilerinin yükünü hafifletecek.Ağır ve zorlu şantiye koşullarına yönelik, kum, çakıl, kaya gibi yükleri taşımada yarı römork damperli kamyon olarak kullanılabilecek yeni Ford Trucks 6x4 3542T Çekici modeli, ek olarak yollarda alçak şasi yarı römork (Lowbed cekici) ile proje taşımacılığında ve tanker taşımacılığında da rol alacak. Yeni 6x4 cekici 10mm kalınlığında, 500 Mpa dayanımında takviyeli inşaat şasisinin üzerine inşa edildi. İnşaat projeleri dahil, en zorlayıcı yol şartlarında dahi en iyi çekiş gücüne ve arazi kullanımına uygun yapıya sahip bulunan araç, yüksek dayanıklılık konusunda iddiasını sürdürüyor ve segmentteki en ağır koşullara göğüs geriyor. 1350, 1400 ve 1450mm 5.teker yüksekliklerinin yanında 12.7 litrelik, 420 BG gücünde Ecotorq motora sahip olan araç, 8T ön aks kapasitesi ile her yükte, en zor koşullara uyum sağlayarak, maksimum performans sunuyor.Ağır yük taşımacılığında yüksek performans için çift debriyajlı üretilen araç, yataklı ve yataksız kabin seçenekleri ile satışa sunuluyor. Yeni çift debriyaj ile debriyaj bakım aralığı 50% oranında iyileştirilerek zor koşullarda yüksek performans sağlıyor. 16 ileri manuel şanzımana sahip yeni Ford Trucks 6x4 Çekici modeli, 340 kW Standart - 600 kW Opsiyonel Intarder gücündeki motor freniyle yüksek frenleme gücünü ortaya koyuyor. Toplamda 1000 kW’lık frenleme kabiliyeti sayesinde, en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor. En zorlu projelerde ve inşaat koşullarında maksimum performans için de kısa tampona sahip bulunuyor.