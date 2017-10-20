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Çobanoğlu Nakliyat Krone diyenlerden

Çobanoğlu Nakliyat Krone diyenlerden

Tarih 20 Ekim 2017, 10:38

Türkiye’ye yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Avrupa’nın treyler devi Krone, Anadolu’nun köklü firması Çobanoğlu Nakliyat’a 10 adet Profi Liner ve 10 adet Alüminyum Kapaklı Sal Dorse olmak üzere 20 adet treyler teslimatı gerçekleştirdi.

Krone’nin Tire fabrikasında üretilen bu 2 model, Türk nakliyecisi tarafından sıklıkla tercih ediliyor.



Yurt içindeki pazar payını her geçen gün dikkat çekici bir şekilde arttıran Krone, Nevşehir’in saygın lojistik şirketi Çobanoğlu Nakliyat’a 10 adet Profi Liner ve 10 adet Alüminyum Kapaklı Sal Dorse olmak üzere 20 adet treyler teslimatı gerçekleştirdi. Krone Tire fabrikasında gerçekleşen teslimat törenine Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, Krone Türkiye Mali İşler Müdürü/CFO’su Burak Hepşengenç, Çobanoğlu Nakliyat firma sahipleri Bahattin Tay ve Caner Çetinel ve Krone Türkiye Satış Yöneticisi Kemal Sungar katıldı. Teslim edilen Krone treylerler, Çobanoğlu Nakliyat’ın filosundaki ilk Krone treylerler olma özelliği taşıyor.

Treylere ihtiyacı olan bizimle irtibata geçiyor
Yurt içindeki pazar paylarının yüzde 25’i geçtiğinin altını çizen Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, “Kendi ürün gamımızda yurt içinde satılan her 4 treylerden en az biri Krone imzası taşıyor. Diğer taraftan rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki yurt içinde kimin treylere ihtiyacı varsa artık bizimle irtibata geçiyor. Bu başarının altında yatan en büyük etken bizim herkesten farklı olarak yürüttüğümüz direkt satış yöntemimiz. Çobanoğlu Nakliyat ile de yürüttüğümüz sağlıklı iletişim sayesinde çalışma fırsatı bulduğumuz için çok sevinçliyiz. İnanıyorum ki ekibimiz, Krone’yi çok kısa sürede çok daha büyük bir pazar payına ulaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

Hem sağlam hem fiyatı uygun
Çobanoğlu Nakliyat firma sahiplerinden Bahattin Tay ise, “Krone’yi, bu sektörde çalışıp bilmeyen bir arkadaşımız olduğunu sanmıyorum. Aynı şekilde treylerlerinin uzun ömürlü ve sağlam olduğu konusunda da birçok nakliyeci hem fikir olmuş durumda. Son 2-3 senedir Türkiye’de çok önemli işlere imza atmaya başladılar. Biz de kendileriyle çok kuvvetli bir diyalog yakaladık. Krone’yi tercih etmemizin diğer bir nedeni de ödeme seçeneklerinin bizim açımızdan oldukça avantajlı olması. Uygun fiyata, uygun ödeme koşullarıyla bu kadar kaliteli ve sağlam bir treyler alabilme fırsatı verdikleri için tüm Krone yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

 

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