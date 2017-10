Likya’nın Macera Dolu OffRoad Yolları 4x4 arazi lastiği Lassa Competus Farkıyla Aşıldı

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

19 Ekim 2017, 14:07

Lassa’nın 15 yıldır düzenlediği Competus Keşif Konvoyu bu yıl 12-15 Ekim tarihleri arasında düzenlendi

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın öncü markası Lassa’nın Pick-Uplar ve 4x4 araçlar için yol/yoldışı kullanıma uygun lastiği Competus’un sunduğu Lassa Competus Keşif Konvoyu 12-15 Ekim tarihleri arasında, Likya Yolu’nda gerçekleşti. Offroad tutkunlarının katıldığı, doğa ile iç içe gerçekleşen etkinlikte 4x4 arazi lastiği Lassa Competus zorlu yollarda sağladığı yüksek performansı ve konforu bir kez daha kanıtladı. Macerada, Likya Yolu’ndaki bazı antik kentler gezilirken, Alakır Vadisi gibi derin vadileri görme fırsatı yakalandı ve Toros’un doğal güzellikleri keşfedildi.Lassa Competus Keşif Konvoyu’nda bu yıl Lassa Competus A/T 2 macera tutkunlarına eşlik etti. Lassa’nın özellikle yol dışı ortamlarda büyük fark yaratan lastiği Competus A/T 2, 4x4 araçlar için sağlamlığı ve güvenliği ile öne çıkıyor. Bir önceki nesle göre daha dikkat çekici bir görünüşe sahip olan bu yeni nesil lastik, yapılan testlerde yeni teknoloji karışımıyla geliştirilmiş daha yüksek bir ıslak zemin performansı sağlıyor. Rakiplerine göre daha düşük yuvarlanma direnci sayesinde yakıt tasarrufu da sağlayan Competus A/T 2, her koşulda sağlam ve güvenli bir şekilde yol almak isteyen offroad kullanıcıları için en ideal tercih olduğunu kanıtlıyor.Competus Keşif Konvoyu rotasında sürücüler, ilk gün Antalya’da kısa bir bilgilendirme sonrasında Lassa Competus A/T 2 lastiklerle güçlendirilmiş araçlarıyla Beydağı Yaylası’na çıkıp, Kitanaura Antik Kenti ziyaretinden sonra Ovacık mevkiinde günü tamamladılar. İkinci gün Alakır Vadisi görüldükten sonra eski kervan yolunda ilerlenip İdebessos Antik Kenti gezildi. Daha sonra efsaneleri ile ünlü Kızlar Zirvesi’nin eteklerinde yer alan Oluklu Yayla’ya ulaşan Lassa Competus Keşif Konvoyu, dünyada sadece ülkemizde “doğal orman” olarak görülebilen, Toroslara özgü muhteşem sedir ormanlarını izleme şansı buldu.Turun üçüncü gününde Likya yolu üzerinde yer alan Baranda Gölü, Girdev Gölü ve yaylası, Likyalıların Massikytos adını verdikleri Batı Toros Dağları’nın en yüksek zirvesini oluşturan ve ancak son yıllarda açılan bozuk yayla yolları ile geçit veren, 12 ay boyunca karları erimeyen Akdağ Yaylası, göçerleri ve gölleri de macera kapsamında görüldü. Kekova’da son bulan üçüncü günün ardından dördüncü günün sabahı düzenlenen tekne turu ve Kekova batık şehir gezisi sonrası Antalya’ya varılarak, Competus Keşif Konvoyu tamamlanmış oldu.