Anasayfa » Otobüs

Otokar Doruk'un avrupa versiyonu ULYSO'yu avrupada tanıttı

19 Ekim 2017, 11:56

OTOKAR Türkiyede Doruk ismi ile satılan ve Otokar ürün yelpazesinde özel bir konumu olan otobüsünün Avrupa versiyonunu Krotrijk otobüs fuarında Ulyso ismi ile tanıttı

Busworld’de Otokar standında yapılan basın toplantısında Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Otobüs pazarında rekabet çıtasını yükseltecek ULYSO'yu tanıttı; “Yeni otobüsümüz ile Avrupa'daki iddiamızı artırıyoruz" dedi.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Belçika’da düzenlenen ve otobüs endüstrisinin en büyük etkinliklerinden olan Busworld Europe (Krotrijk) 2017’de gövde gösterisi yaptı. Bu yıl 33 ülkeden 350 katılımcının yer aldığı organizasyona Otokar, 5 aracıyla katıldı. Başta Avrupa olmak üzere 40'tan fazla ülkede otobüsleri kullanılan Otokar, sektörden gelen talep üzerine geliştirdiği ULYSO'nun Avrupa lansmanını da Busworld'de gerçekleştirdi.



"ULYSO, YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAK"

10 metre sınıfındaki ilk araçları olan DORUK T'nin pazara sunulduğu ilk günden itibaren şehirlerarası ve turizm taşımacılığının en gözde araçlarından biri olmayı başardığını belirten Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç; "Taşıma şirketlerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda DORUK T otobüsümüzü yeniledik. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına sunduğumuz yeni DORUK’ T’yi, bugün ULYSO T ismiyle Avrupa pazarının beğenisine sunuyoruz. Daha yüksek konfor, yüksek taşıma kapasitesi ve optimum işletme maliyetleri sağlayacak şekilde geliştirilen otobüsümüz yeni DORUK T, hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yolcu memnuniyetini artıracak" dedi.



“AVRUPA’DA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Toplantıda, Avrupa otobüs pazarını değerlendiren Serdar Görgüç şöyle konuştu; “Yılın ilk 8 ayında otobüs pazarı Türkiye, İngiltere, Irlanda, Fransa gibi ülkelerde önemli ölçüde daralırken; Almanya, İspanya and İtalya’da büyüdü. Türkiye’deki daralan iç pazarın etkisi ile, Türk otobüs üreticileri ihracat çalışmalarını hızlandırdı. Son 4 yılda Türkiye’nin otobüs ihracatı yüzde 39 arttı. 2017’nin ilk 8 ayında ise yüzde 8’lik artış yaşandı.”



Otokar’ın geniş ürün gamı, yaygın satış ve satış sonrası ağı sayesinde mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirdiğini belirten Görgüç şunları söyledi: “2017’nin ilk 3 çeyreğinde Türkiye’de satılan her 3 küçük ve orta boy otobüsten 1’i Otokar oldu; Türkiye’de bu segmentteki liderliğimizi devam ettirdik. Yılın ilk yarısında, ciromuzu önceki yıla kıyasla yüzde 39 artırdık; elde ettiğimiz 960 milyon TL’lik ciromuzun %21’ini ise ihracattan elde ettik. Avrupa’da Fransa başta olmak üzere İtalya, İspanya ve Belçika öncelikli pazarlarımız oldu. Son 2 yılda TERRITO ve KENT otobüslerimiz önemli filo alımlarında öncelikli tercihler arasında yer aldı.”



Otokar'ın alternatif yakıtlar konusunda çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Serdar Görgüç, Otokar'ın “akılllı ulaşım teknolojileri” konusunda da global ölçekte çalışmalar yürüttüğünü belirtti: “Son 10 yılda ciromuzun yüzde 4’ünü Ar-Ge harcamalarına ayırdık. Otomotivde gelecek trendlerine baktığımızda daha çevreci, daha güvenli ve daha akıllı ulaşım sistemlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bugüne kadar Türkiye’nin ilk hibrit otobüsü ve ilk elektrikli otobüsü gibi ilkleri gerçekleştiren şirket olarak güvenli ve akıllı ulaşım sistemlerinde de öncü olmayı istedik. Maalesef, ülkemizde her yıl ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan 183 bin trafik kazası oluyor ve bunların yüzde 89’u sürücü kaynaklı gerçekleşiyor. Akıllı Otobüslerimiz ile bu oranın azalmasına katkıda bulunmak istedik. Bu nedenle işortaklarımızla birlikte Avrupa Birliği’nin Euroka Celtic-Plus programı kapsamındaki CoMoSeF projesine katıldık. 7 ülkeden 21 kurumun katıldığı projede Türkiye konsorsiyumu olarak araç üzerinde uygulama gerçekleştiren tek şirket olduk. Önemli katkılar sağladığımız Comosef projesinin EU Celtic-Plus İnovasyon Ödülü alması bizi ayrıca sevindirdi." Proje kapsamında geliştirilen Akıllı Otobüs; diğer araçlarla, yol kenarı üniteleriyle haberleşiyor, sistemde alınan gerçek zamanlı verler ile trafikte güvenliğin artırılması hedefleniyor.



Busworld Europe’ta ayrıca, Otokar'ın şehiriçi taşımacılığı için tasarladığı 8,4 metrelik Sultan LF otobüsü yeni şehiriçi otobüs konsepti olarak sergilendi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına sunulan SULTAN LF, ülkemizde pek çok ilçe ve beldede taşımacılık yapmaya başladı