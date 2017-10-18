|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Nevpa, brandacı oldu... Yeni tesisinin açılışını yaptı
18 Ekim 2017, 18:43
Açılışa üstyapı ve yarı römork üreticileri ve sanayicileri başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Nevpa Branda tesisinin açılış töreni, üstyapı ve yarı römork üreticileri ve sanayicileri başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekteştirildi.
Açılışta UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, TREDER Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Şentürk ve Edscha Trailer Systems CEO’su Per Ericson , yaptıkları konuşmalarda yeni tesisin Türk treyler sektörünü güçlendirdiğini ve sektörün gelişimini sürdürdüğünü vurguladılar.
7500 metrekare toplam, 4500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesisin yıllık 7000 adetlik branda üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.
Nevpa Branda, uluslararası ve yurtiçi taşımalarda kullanılan treylerler ile birlikte dağıtım kamyonları ve hafif ticari araçlar için de hizmet verecek. Branda ile birlikte hızlı perde ve kayar çatı sistemlerinin montajı da aynı tesiste gerçekleştirilecek.
Nevpa’nın Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Sesam marka kayar çatı sistemleri satış ve uygulamalarının gerçekleştirileceği tesisin içinde frekans makinaları, printer ve laminasyon işlemlerini yapacak en yeni teknolojiye sahip sistemler kullanılıyor.
Edscha Trailer Systems CEO’su Per Ericson ise “Nevpa çok çalışkan ve rekabetci bir kurum. Operasyonumuzdan ve Türkiye pazarının kaliteye önem veriyor olmasından memnunuz” dedi.
Toplantıda Nevpa yöneticileri ile birlikte UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, Treder Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Şentürk ve Edscha Treyler Systems CEO Per Ericson konuşmacı olarak katıldı.
Konuşmacılar yeni tesisin Türk treyler sektörünü güçlendirdiğini ve sektörün gelişimini sürdürdüğünü ifade ettiler. 7500 m2 toplam 4500 m2 kapalı alanda faliyet gösterecek tesisin yıllık 7000 adetlik branda üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Nevpa branda uluslar arası ve yurtiçi taşımalarda kullanılan treylerler ile birlikte dağıtım kamyonları ve hafif ticari araçlar için de hizmet verecek. Branda ile birlikte hızlı perde ve kayar çatı sistemlerinin montajı da aynı tesis de gerçekleştirilecek. Nevpa , Sesam marka kayar çatı ve Mehler / Sattler marka branda satış ve uygulamalarını gerçekleştircek.
Tesis içerisinde frekans makinaları, pirinter ve laminasyon işlemlerini yapacak en yeni teknolojiye sahip sistemler kullanılıyor.
Nevpa, Branda da üretim içindeki otomasyon oranını artırarak iç ve dış pazarda söz sahibi firmalar arasında yer almayı hedefliyor.
UND Başkanı Çetin Nuhoğlu da Nevpa’nın yeni yatırımıyla ilgili düşüncelerini, “Bunlar güzel şeyler. Yatırım yapanların hepsine sonsuz sevgimiz, saygımız var. Yatırımları destekliyoruz. Türkiye’nin konumu bütün ulaştırma koridorlarının ortasında olması doğal olarak bu sektöre güç veriyor. Bir yerli firmanın 37 yıldır faaliyet göstermesi, babadan oğula, hatta 3. kuşağa geçecek olması bizim için ayrı bir gururdur. Güzel şeyler yaptık, yapıyoruz. Bunlar, bu yatırımlar Türk yatırımcısının yolunu açacaktır. Gelecek konusunda iyimser yapacak ve yeni yatırımlar konusunda iştahını açacaktır. Hayırlı olsun, tüm emeğe geçenlere, ülke adına kazanılan bu eser için teşekkür ediyoruz” sözleriyle ifade etti.
Nevpa,
Nevpa Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mesut Sayar, sürekli bir gelişim içinde bulunduklarını vurgulayarak, “Yeni İstanbul merkez binayı ve branda tesisini açtık. İmalat temelinden gelmekteyiz. Tevfik Sayar’ın kurduğu imalathaneyi bu günlere taşıdık. Son on yıldır kendimizi geliştirdik. Yeni tesisler, yeni üretim yerleri ve ürünler çıkarmaktan gurur duyuyoruz. Bu işleri yaparken gerek yurt içinde gerek yurt dışı firmalarla kontağımız arttı. Bu günden sonra da yatırımlara ve hizmetlere devam edeceğiz. Bu noktaya gelmemizde etkisi olan kurucumuz Tevfik Sayar tüm çalışanlarımız ve müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
Nevpa,
Yalçın Şentürk yeni yatırımların treyler sektörünü kuvvetlendirdiğini, rekabet gücününü arttırdığını bu nedenle bu tür yatırımları desteklediklerini ve bu yatırımlardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Açılışa Nevpa'nın yurtdışından davet ettiği misafirler katıldı.Edscha firması CEO'su Per Ericson konuşmasında Nevpa'nın rekabetçilğini ve çalışkanlığını ifade etti. Nevpa ile işbirliğinden mutluluk duyduğunu ve Türkiye pazarına verdikleri önemi belirtti.
Nevpa Genel Müdürü Mehmet Ortaç davetlilere tesisi gezdirdi.
Branda ve üstyapı sistemi uygulamalarında otomasyon oranını artırarak iç ve dış pazarlarda söz sahibi firmalar arasında yer almayı hedefleyen Nevpa’nın Genel Müdürü Mehmet Ortaç, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Büyüyen üstyapı ve treyler sektörüne yenilikçi çözümler sunuyoruz. Sektördeki büyüme, Türkiye’nin üstyapı ve yarı römork üretiminde gözde bir pazar olması, bizim de yatırım yapmamızda, pazara uygun gelişme göstermemizde etkili oluyor. Ürün çeşitliliği ve ciro yönünden sürekli ve düzenli olarak büyüyoruz. Kazancımızı sektöre, işimize, sektörün gelişmesine yatırıyoruz.”
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x