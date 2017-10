Nevpa, brandacı oldu... Yeni tesisinin açılışını yaptı

Anasayfa » Üstyapi

18 Ekim 2017, 18:43

Açılışa üstyapı ve yarı römork üreticileri ve sanayicileri başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Nevpa Branda tesisinin açılış töreni, üstyapı ve yarı römork üreticileri ve sanayicileri başta olmak üzere kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekteştirildi.Açılışta UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, TREDER Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Şentürk ve Edscha Trailer Systems CEO’su Per Ericson , yaptıkları konuşmalarda yeni tesisin Türk treyler sektörünü güçlendirdiğini ve sektörün gelişimini sürdürdüğünü vurguladılar.7500 metrekare toplam, 4500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek tesisin yıllık 7000 adetlik branda üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.Nevpa Branda, uluslararası ve yurtiçi taşımalarda kullanılan treylerler ile birlikte dağıtım kamyonları ve hafif ticari araçlar için de hizmet verecek. Branda ile birlikte hızlı perde ve kayar çatı sistemlerinin montajı da aynı tesiste gerçekleştirilecek.Nevpa’nın Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Sesam marka kayar çatı sistemleri satış ve uygulamalarının gerçekleştirileceği tesisin içinde frekans makinaları, printer ve laminasyon işlemlerini yapacak en yeni teknolojiye sahip sistemler kullanılıyor.Edscha Trailer Systems CEO’su Per Ericson ise “Nevpa çok çalışkan ve rekabetci bir kurum. Operasyonumuzdan ve Türkiye pazarının kaliteye önem veriyor olmasından memnunuz” dedi.Toplantıda Nevpa yöneticileri ile birlikte UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, Treder Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Şentürk ve Edscha Treyler Systems CEO Per Ericson konuşmacı olarak katıldı.Konuşmacılar yeni tesisin Türk treyler sektörünü güçlendirdiğini ve sektörün gelişimini sürdürdüğünü ifade ettiler. 7500 m2 toplam 4500 m2 kapalı alanda faliyet gösterecek tesisin yıllık 7000 adetlik branda üretim kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor. Nevpa branda uluslar arası ve yurtiçi taşımalarda kullanılan treylerler ile birlikte dağıtım kamyonları ve hafif ticari araçlar için de hizmet verecek. Branda ile birlikte hızlı perde ve kayar çatı sistemlerinin montajı da aynı tesis de gerçekleştirilecek. Nevpa , Sesam marka kayar çatı ve Mehler / Sattler marka branda satış ve uygulamalarını gerçekleştircek.Tesis içerisinde frekans makinaları, pirinter ve laminasyon işlemlerini yapacak en yeni teknolojiye sahip sistemler kullanılıyor.Nevpa, Branda da üretim içindeki otomasyon oranını artırarak iç ve dış pazarda söz sahibi firmalar arasında yer almayı hedefliyor.