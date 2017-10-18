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20. Kalite Çemberleri Konferansı’nda Kordsa’nın iki ekibine ödül

18 Ekim 2017, 16:42

Lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme teknolojileri pazarlarının küresel oyuncusu Kordsa, KalDer tarafından düzenlenen 20. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'nda kalite çemberleri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Kordsa’nın terbiye makinalarında flex otomasyonu için kurulan “Grup Flex” ve aramid büküm makinalarında telef azaltma amaçlı kurulan “Grup İp Koptu” ekipleri, 11 Ekim’de gerçekleşen törende ödüllerine kavuştular.



Kurumlarda ekip çalışmalarının yaygınlaşması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak birbirinden öğrenme fırsatı yaratılması amacıyla, KalDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nın 20’incisi 11 Ekim’de gerçekleşti. Konferansta bu yıl onuncu kez verilen Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülleri de sahiplerini buldu. Sabancı Holding iştiraki Kordsa’nın Grup Flex ve Grup İp Koptu ekipleri 2008 yılından itibaren verilen Kalite Çemberi Ödülü’nü yedinci kez almaya hak kazandı.



Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, ödüle layık görülen, terbiye makinalarında flex otomasyonu çalışmasını yürüten Grup Flex ile aramid büküm makinalarında telef azaltma projesini yürüten Grup İp Koptu ekiplerini tebrik etti. Çalışkan, ekiplerin başarısıyla ilgili memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Kordsa olarak, 1980’li yıllarda EFQM modeli ile ürün ve süreç inovasyonla başlayan mükemmellik anlayışımız bugün artık açık inovasyon anlayışımızın da bir yansıması olarak şirket içinden çıkarak başka şirketlerin paylaşımına sunulur hale geldi. Ekiplerimiz bu sene de Kordsa’nın sürekli iyileştirme felsefesini katılımcı tüm firmalara göstererek bizi gururlandırdı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Mükemmellik yolunda daha nice gurur verici başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”



Kordsa Hakkında

Kordsa; lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme teknolojileri pazarının global oyuncusudur. Lastik güçlendirme teknolojileri pazarının dünya lideri Kordsa, Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan üretimiyle güçlendirme teknolojilerini tüm dünyaya sunmaktadır. Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerinde temel alan Kordsa, 458 patent başvurusuna sahiptir.



