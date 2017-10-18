TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

20. Kalite Çemberleri Konferansı’nda Kordsa’nın iki ekibine ödül

20. Kalite Çemberleri Konferansı’nda Kordsa’nın iki ekibine ödül

Tarih 18 Ekim 2017, 16:42

Lastik, inşaat ve kompozit güçlendirme teknolojileri pazarlarının küresel oyuncusu Kordsa, KalDer tarafından düzenlenen 20. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı'nda kalite çemberleri kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Kordsa’nın terbiye makinalarında flex otomasyonu için kurulan “Grup Flex” ve aramid büküm makinalarında telef azaltma amaçlı kurulan “Grup İp Koptu” ekipleri, 11 Ekim’de gerçekleşen törende ödüllerine kavuştular.

Kurumlarda ekip çalışmalarının yaygınlaşması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak birbirinden öğrenme fırsatı yaratılması amacıyla, KalDer Ankara Şubesi tarafından düzenlenen Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı’nın 20’incisi 11 Ekim’de gerçekleşti. Konferansta bu yıl onuncu kez verilen Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülleri de sahiplerini buldu. Sabancı Holding iştiraki Kordsa’nın Grup Flex ve Grup İp Koptu ekipleri 2008 yılından itibaren verilen Kalite Çemberi Ödülü’nü yedinci kez almaya hak kazandı.

Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, ödüle layık görülen, terbiye makinalarında flex otomasyonu çalışmasını yürüten Grup Flex ile aramid büküm makinalarında telef azaltma projesini yürüten Grup İp Koptu ekiplerini tebrik etti. Çalışkan, ekiplerin başarısıyla ilgili memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: “Kordsa olarak, 1980’li yıllarda EFQM modeli ile ürün ve süreç inovasyonla başlayan mükemmellik anlayışımız bugün artık açık inovasyon anlayışımızın da bir yansıması olarak şirket içinden çıkarak başka şirketlerin paylaşımına sunulur hale geldi. Ekiplerimiz bu sene de Kordsa’nın sürekli iyileştirme felsefesini katılımcı tüm firmalara göstererek bizi gururlandırdı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Mükemmellik yolunda daha nice gurur verici başarılara imza atacağımıza inanıyorum.”

Kordsa Hakkında
Kordsa; lastik, kompozit ve inşaat güçlendirme teknolojileri pazarının global oyuncusudur. Lastik güçlendirme teknolojileri pazarının dünya lideri Kordsa, Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan üretimiyle güçlendirme teknolojilerini tüm dünyaya sunmaktadır. Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerinde temel alan Kordsa, 458 patent başvurusuna sahiptir.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Lastik Zirvesi Tirex lastiğin herşeyini masaya yatırıyor

 Lastik Zirvesi Tirex lastiğin herşeyini masaya yatırıyor Yılda 30 milyon gibi önemli sayıda lastik üretimi, 10 milyon adetlerde ihracat ve 5 milyon dolayında ithalat rakaml...

Kordsa, Türk Kompozit 2017 Fuarı’na katıldı

 Kordsa, Türk Kompozit 2017 Fuarı’na katıldı Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, fuar kapsamında yer alan standı ve gerçekleştirdiği sunumlarla kompozit tek...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Sahada iş çok!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x