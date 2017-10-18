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LeasePlan'den Richard Hammond’la Global Kampanya

LeasePlan'den Richard Hammond’la Global Kampanya

Tarih 18 Ekim 2017, 15:24

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, geleceğin mobilite çözümlerine yön vermek amacıyla küresel çapta yeni bir kampanya başlattı.

"What's next?" sloganıyla 32 ülkede başlatılan kampanya kapsamında, Top Gear ve The Grand Tour gibi dünyaca ünlü otomobil programlarının sunucusu Richard Hammond ile el sıkışan LeasePlan, değişen mobilite alışkanlıklarına uygun olarak tasarlanan yenilikçi filo kiralama ürünleri ve mobilite hizmetlerini sıra dışı bir şekilde anlatacak.



Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak 32 ülkede dev bir araç filosunu yöneten ve bu yıl Türkiye'deki 10'uncu yaşını kutlayan LeasePlan, yeni dönemi simgeleyen "What's next?" kampanyasına dünyaca ünlü bir isim olan Richard Hammond’la start verdi. Yenilikçi mobilite çözümlerini ön plana çıkaran ve sektördeki sürdürülebilir büyüme stratejisinin odak noktası olarak en yeni mobilite teknolojilerini ve alışkanlıklarını kullanan LeasePlan, yaklaşık 3 dakikalık kampanya filminde, başrolü Top Gear ve The Grand Tour programlarının sunucusu olan Richard Hammond'a veriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde çekilen "What's next?" filminde, en yeni mobilite çözümleri işlenirken; LeasePlan'in müşterilerine sunacağı önemli kazanımların altı çiziliyor. LeasePlan CEO'su Tex Gunning ise konuyla ilgili olarak “LeasePlan olarak dünya çapında  50 yılı aşkın süredir otomobilleri hizmet olarak müşterilerimize sunuyoruz. Bu nedenle mobilitede ‘herhangi bir araç, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde’ bakış açısıyla dönüşüme liderlik edebilecek donanıma tam olarak sahibiz. İnsanların kendilerine bir otomobil satın almak yerine otomobili bir hizmet olarak almak istediği bir dönemdeyiz.  Eşzamanlı olarak otomobil teknolojileri de sürekli bir değişim ve gelişim içinde, içten yanmalı motorlardan hibrit, elektrikli ve otonom araçlara geçiş yapılıyor. LeasePlan hızla değişen bu dünyada ‘What's next / Sıradaki Adım’ı müşterilerine sunan ve bu alanda kabul gören bir şirket olmayı hedefliyor” yorumunda bulundu.

Kampanya kapsamında birçok yenilikçi What’s next / Sıradaki Adım bakış açısına uygun ürün ve hizmet seçenekleri hazırlandı. KOBİ’ler için hazırlanan “Hemen Kullan” tekliflerinden, uluslar arası işletmeler için sunulan “Tek muhatap, tek sözleşme” yaklaşımına, çağımızın en önemli konularından biri olan sürdürülebilirliği filo yönetimindeki 3 önemli faktörden biri olarak ele alıp 360 formülü ile müşterilerine sunmaktan, elektrikli araçların yaygınlaştırılması için yapılan girişimlere kadar geniş bir yelpazede olan ürün ve hizmetler  32 ülkede aynı anda pazara sunuluyor.   


 

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