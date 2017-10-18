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Tırsan’dan Seray Uluslararası Taşımacılık’a rekabetçi çözüm

Tırsan’dan Seray Uluslararası Taşımacılık’a rekabetçi çözüm

Tarih 18 Ekim 2017, 14:51

Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, karayolu taşımalarında sektörün öncü firmalarından olan Seray Uluslararası Taşımacılık’a Tırsan Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treylerleri teslim etti. Firma, yeni aldığı araçlarla birlikte 50 adetlik filo büyüklüğüne ulaştı.

Her türlü taşımacılığa özel geliştirdiği çözümlerle öne çıkan Tırsan, lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Seray Uluslararası Taşımacılık da Tırsan’ı tercih ederek filosuna T.SCS X+ Perdeli Maxima Plus kattı. Tırsan Adapazarı fabrikasında yapılan törenle araçlar, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından Seray Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bayındır’a teslim edildi.

Çetin Nuhoğlu teslimat töreninde yaptığı konuşmada, Tırsan olarak müşterilerinin her türlü ihtiyacına çözümler geliştirdiklerini ve müşterilerinin sonuna kadar arkasında durduklarını söyledi. Nuhoğlu, “Seray Uluslararası Taşımacılık, Tırsan Perdeli Maxima Plus semi-treylerleri tercih ederek, aracın sunduğu hafiflik avantajı ile daha fazla ağırlık taşıyarak verimliliğini arttıracaktır” dedi.

Tırsan Fabrikası, Artık Türkiye’nin Fabrikasıdır
Seray Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Bayındır ise yaptığı konuşmada, “Tırsan’ın Adapazarı'nda bulunan fabrikasını gezdim ve çok gurur duydum. Artık bu fabrika, Türkiye’nin fabrikasıdır” dedi. Bayındır, Tırsan’ın Türk markası olmasının önemine işaret etti ve Tırsan ile bugüne kadar sorunsuz bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Doğan Bayındır sözlerine şu şekilde devam etti, “Yeni aldığımız araçlarla filo büyüklüğümüz 50’ye ulaştı. Seray olarak Yunanistan taşımalarında sektör lideriyiz. Ayrıca Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya ve Kosova’ya kuru yük taşımacılığı yapıyoruz. Tırsan ile büyümeye devam edeceğiz. Daha önce filomuzda Tırsan ürünleri bulunuyordu ve bu ürünlerden memnunduk. Tırsan kendisini sürekli geliştiren ve yatırımlar yapan bir marka. Satış sonrasında da aldığımız kaliteli ve sorunsuz hizmetler Tırsan’ı seçmemizin en büyük nedenlerindendir” diye konuştu.

 

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