logitrans’ta air cargo etkisi

18 Ekim 2017, 14:34

Bir yandan inşaatı süren üçüncü havalimanı, diğer yandan yerli ve yabancı hava kargo operatörleri ile yapılan anlaşmalar kamuoyunun gündemine geliyor.

Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı da, bu özel alana özel bir çalışma içinde bulunuyor. ‘Hava kargo endüstrisinin artan önemi, logitrans’ta da kendini gösteriyor’ diyen Eko Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar, ‘Gökyüzünün liderleri her yıl artan sayıları ile logitrans’ta boy gösteriyor’ diyerek şunları söyledi:“Hava Kargo sektörünün temel aktörleri, logitrans kapsamında özel bir şekilde yer alıyor. air cargo Turkey kapsamında logitrans’ta ağırlığını sergileyen hava kargonun devleri, konferans programı kapsamında da sektördeki en son yenilikleri aktarıyor. Air Cargo Committee (ACC) tarafından organize edilecek olan Lufthansa Cargo, Qatar Airways, Turkish Cargo’nun yanı sıra tarım, yaş meyve sebze, dondurulmuş gıda ve farmasötik endüstrilerinin önde gelen temsilcilerinin yer alacağı panelde ısı kontrolü gerektiren yüklerin hava kargo ile taşınmasına ilişkin PeriLog Turkey PeriLog on Air Freight konferansı 16 Kasım Perşembe günü düzenlenecek. Her yıl artış eğiliminde olan air cargo Turkey bölümünün bu yıl da büyümesini sürdürdüğünü görüyoruz.”EKO MMI Fuarcılık Tic. Ltd. Şti tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek “Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı” 15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9. ve 10. salonlarda gerçekleştirilecek. Avrupa ile Yakın Doğu arasında mükemmel bir köprü oluşturan logitrans; lojistik, telematik ve taşımacılığın tüm değer zincirindeki geniş ürün ve hizmet yelpazesini içermektedir.