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Lastik Zirvesi Tirex lastiğin herşeyini masaya yatırıyor

Lastik Zirvesi Tirex lastiğin herşeyini masaya yatırıyor

Tarih 18 Ekim 2017, 14:26

Yılda 30 milyon gibi önemli sayıda lastik üretimi, 10 milyon adetlerde ihracat ve 5 milyon dolayında ithalat rakamları ve 120 milyon/yıl adetlerde lastik kullanım pazarına sahip olan Türkiye’nin lastik dünyası, Tirex Lastik ve Teknolojileri Zirvesi’nde masaya yatırılıyor.

EKO Fuarcılık tarafından Uluslararası logitrans Transport Lojistik Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen Tirex, lastiğe dair pazar bilgileri, teknoloji, üretim ve tüketime dair her şeyin ele alındığı bir etkinliğe sahne olacak.

“Türkiye’nin önde gelen markalarının yetkilileri, uzmanlar ve lastik endüstrisinin söz sahipleri bu zirvede görüşlerini dile getirecek” diyen EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Altınay Bekar, şunları ekliyor: “Türkiye’nin lastik kullanımı açısından en önemli potansiyelini barındıran taşımacılık ve lojistik endüstrisinin kalbi 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde İFM’de atacak. Lastik ve teknoloji zirvesi Tirex’e ev sahipliği yapacak olan logitrans ortamında lastiğe dair her şey uzmanları tarafından ele alınacak. Doğru lastik seçiminden filolarda lastik yönetimine, kışlık lastik uygulamalarından kaplama pazarına ve yeni nesil elektrikli otomobillerde lastik çözümlerine kadar uzanan bir çeşitlilik katılımcıları bekliyor.”

 

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