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Alışan Lojistik sürücülerine ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verildi

Alışan Lojistik sürücülerine ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verildi

Tarih 18 Ekim 2017, 14:13

Tüm lojistik hizmetleri hızlı ve güvenilir şekilde sunmaya devam eden Alışan Lojistik, Scania’nın gerçekleştirdiği organizasyon kapsamında şirket sürücüleri için sürüş eğitimi düzenledi.

Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında pazar liderlerinden biri olmayı başaran Alışan Lojistik, personelini bilinçlendirme konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hem araç kullanan şirket çalışanlarında farkındalık yaratmak, hem de sürücüleri trafikteki riskler konusunda alınabilecek önlemler ile ilgili bilgilendirmek amacıyla düzenlenen eğitim, Hed Akademi tarafından verildi. Eğitimde trafik güvenliği ve ekonomik kullanım teknikleri gibi önemli konular geniş kapsamlı bir şekilde ele alındı. Eğitim, pratik ve teorik olmak üzere iki aşamada gerçekleşti.

Alışan Lojistik çalışanlarının sürüş konusunda gayet iyi olduklarını belirten Damla Alışan, “Ekip arkadaşlarımızın çok daha iyi ve bilinçli sürücüler olmaları için bu eğitimi almalarını istedik. Hed Akademi’nin uzman personelinin verdiği eğitimle sürücülerimiz, yıllarca kazanamayacakları trafik deneyimini kısa sürede elde etmiş oldu. Hızla değişen ve gelişen motor teknolojileri karşısında sürücü bilgi ve becerilerinin de güncellenmesi gerek emniyet gerekse tasarruf adına önem arz ediyor. Tehlikelere karşı önlem alabilmek için bu tarz eğitimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Alışan Lojistik çalışanları; araç bakımı, günlük kontroller, güvenli sürüş kuralları gibi uygulamaları kapsayan teorik eğitim sonrası eğitmenlerle birlikte sürüş yaparak, öğrendikleri bilgileri pratikte uyguladılar.

 

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