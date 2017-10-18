Anadolu Isuzu, Romanya’da tarihinin en büyük teslimatını yaptı

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18 Ekim 2017, 14:03

Anadolu Isuzu, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” seçilen 88 adet Isuzu Citiport’u, Romanya halkına güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için satın alan IASI Belediyesi’ne törenle teslim etti.

Anadolu Isuzu, Türkiye’deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015’te, “Avrupa’nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülüne layık bulunan Isuzu Citiport modeli 88 aracı, Romanya’nın IASI kenti belediyesine törenle teslim etti. Teslimat törenine; Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Romanya distribütörü Anadolu Automobil Romania yetkilileri ile Türkiye Cumhuriyeti Romanya Büyükelçisi, Romanya basın mensupları, yerel faaliyet gösteren Türk işadamları, IASI Belediye Başkanı Mihai Chirica, belediye yöneticileri ve çalışanları katıldı.Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, törende yaptığı konuşmada; iki yıla yayılan tanıtım turları sırasında Isuzu araçları Romanya’daki belediyelere de tanıttıklarını belirterek, şunları söyledi: “Bu çalışmalarımız sonucunda 2017 Haziran ayında 15 milyon Euro’luk IASI Romanya ihalesini kazandık. Bugün, Anadolu Isuzu tarihinin kazandığı ilk EBRD ihalesi ile en büyük teslimatımızı yaptık. 12 metre uzunluğundaki 88 adet Citiport otobüsümüzü, Romanya halkına güvenli ve konforlu bir hizmet sunmak için satın alan IASI Belediyesi’ne teslim etmekten gurur duyuyoruz. Bu güzel töreninin etkilerinin ve müşteri memnuniyetinin, Köstence gibi diğer şehirlerdeki ihale ve projelerimize de pozitif etki edeceğini düşünüyoruz. IASI Belediyesi’nin yaptığı gibi şeffaf bir atmosferde geçen 90 adetlik bir başka EBRD İhalesi olan Köstence Projesi’nde verdiğimiz teklifle, 2018 yılında bu sözleşmeyi de imzalamayı umuyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Anadolu Isuzu markasını Romanya pazarında bilinir kılan; kalitesini ve ürün sağlamlığını geniş kitlelere ulaştıran Romanya distribütörümüz Anadolu Automobil Romania yetkililerine de teşekkür ediyorum.”