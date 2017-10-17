Otonomi esnafından Arakan’a yardım

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17 Ekim 2017, 14:17

MASFED, BOD ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç ve yönetim kurulu üyeleri, AFAD’ı ziyaret ederek, Arakan’da zulüm gören Müslümanlar için Otonomi esnafının bağış çekini takdim etti.

Ankaralı otomotiv esnafı Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarına maruz kalan Müslümanlar yararına bağışta bulundu.Sektörün lider kuruluşları olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) ile otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nu makamında ziyaret ederek, Otonomi esnafının topladığı bağışların çekini kendisine takdim etti. Ziyarete MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş ve diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Aydın Erkoç, galericiler adına bağış çekini sunarken, “İnşallah ekonomimiz düzelir, kardeşlerimiz daha çok kazanıp daha çok yardım ederler” dedi.AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu da kuruluş olarak yaptıkları yardım faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Güllüoğlu, “Dünyadaki ihtiyaca göre bizim yaptığımız denizde bir kum gibi… Yapacak çok iş var. Allah bizi bu vazifelerde görevlendirmeyi nasip ediyor, 4 yıl Kızılay’daydım, 2 aydır da buradayım. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizler de eksik olmayın” dedi. AFAD’ın Otonomi’nin yapacağı sosyal sorumluluk projelerinde potansiyel bir ortak olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, “Her türlü iş birliğine hazırız. Kızılay bu anlamda benim için çok iyi bir tecrübe yeri oldu. Şimdi de AFAD için neler yapabiliyoruz ona bakacağız” diye konuştu.