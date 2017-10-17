Oyun konsolu ile kumanda edilen ilk otomobil NISSAN GT-R, 211km/s hıza ulaştı

Anasayfa » Güncel

17 Ekim 2017, 14:15

Sanal gerçekliği realiteyle buluşturan Nissan, oyun konsoluyla kontrol edilen ilk otomobil Nissan GT-R/C modelini geliştirdi. GT Academy ödüllü Nismo pilotu Jann Mardenborough tarafından kumanda edilen GT-R/C, İngiltere’nin efsanevi Silverstone pistinde 211km/s (131mil/s) hıza ulaştı.





Yenilikçi teknolojileri ve projeleriyle adından sık sık söz ettiren Nissan, oyun sevenlere benzersiz bir deneyim vaat eden uzaktan kumandalı Nissan GT-R/C’yi geliştirdi.Gran Turismo Sport oyununun piyasaya sürülmesini kutlamak için geliştirilen ve Nissan'ın Gran Turismo'daki 20 yılının altını çizen tek seferlik proje otomobil, DualShock4 ile uzaktan kumanda edilmek üzere geliştirildi. Gran Turismo Sport, 17 Ekim’de ABD’de, 18 Ekim’de Avrupa ile Avustralya’da ve 19 Ekim’de ise Japonya’da piyasaya sürülecek.Nissan GT-R/C, NISMO sporcusu ve GT Academy galibi Jann Mardenborough tarafından İngiltere’nin efsanevi Silverstone pistinde tanıtıldı. Mardenborough, Nissan GT-R/C'yi bir helikopterin kokpitinden kontrol etti. Mardenborough'un en hızlı tur zamanında (1:17:47), GT-R/C 122km/s (76mil/s) ortalama hıza ulaşırken 211km/s (131mil/s) maksimum hıza imza attı.GT-R/C, direksiyon, şanzıman, fren ve gazı kontrol eden dört robot ile donatılmış durumda. Otomobilin arka kısmına monte edilen altı adet bilgisayar, kontrolleri saniyede 100 defaya kadar güncelleyebiliyor. Modifiye edilmemiş standart DualShock4 oyun konsolu, düğme sinyallerini yorumlayan ve bunları GT-R/C'nin araç içi sistemlerine ileten bir mikro bilgisayar ile donatılmış durumda. Kablosuz sistem 1km kumanda menziline sahip.Mardenborough'un aracın virajlardaki hızını görmesine yardımcı olmak amacıyla hız verilerini helikopterin kokpitindeki LCD ekrana aktarmak için bir Racelogic VBOX Motorsport sensörü kullanıldı.GT-R/C ayrıca ana operatörün aracın kontrolünü kaybetmesi halinde iki ek operatörün ABS fren sistemini devreye sokmasını ve motoru stop etmesini sağlayan ve farklı bir radyo frekansı ile çalışan iki adet bağımsız emniyet sistemi ile donatılmış durumda.“İnanması gerçekten de güç, ama gerçek.” diyen Mardenborough sözlerini: “Bunun bir gün mümkün olabileceğini hiç düşünmemiştim. GT-R/C benim için iki önemli dünyayı bir araya getirdi: oyun dünyasının sanallığı ve motor sporlarının gerçekçiliği. Kumandayı kullanırken otomobilden gelen tepkiler, düşündüğümden çok daha ilginçti. JLB Design tüm tepkileri gerçekleştirme noktasında çok iyi iş çıkarttı. Direksiyon, gaz ve fren olmak üzere tüm reaksiyonlar zekice yapılandırılmış durumda. Sistem son derece kontrollü bir sürüşe imkân tanıyor. Böylece virajları çok iyi hissettim ve hızlı düzlüklerde otomobili stabil tutabildim. Bir helikopterden takip ederek tam boyutlu, uzaktan kumandalı bir Nissan GT-R’yi Silverstone'da 211km/s hıza ulaştırmak benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Bu, heyecan uyandıran bir inovasyon” şeklinde tamamladı.Şu an Japonya'da Nissan için tam zamanlı olarak yarışan Mardenborough, geçtiğimiz hafta sonu Tayland'da yapılan Super GT Şampiyonasında en ön sırada yer aldı ve yarışın en hızlı tur zamanına imza attı.Nissan GT-R/C 2018 yılında STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanına yönelik gelecekteki kariyer imkanlarını tanıtmak üzere İngiltere'deki ilk ve orta dereceli okullara yapılacak gezilerde kullanılacak.