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BASF, WorldSkills yarışması ile genç boya teknisyenlerini destekliyor

17 Ekim 2017, 14:04

BASF Boya Bölümü’nün, genç yeteneklere olan desteği devam ediyor. WorldSkills yarışmasının ana sponsoru olan BASF, akademik olmayan mesleklerin imajını dünya genelinde yükseltmeyi hedefliyor.

Akademik olmayan mesleklere yönelik bir dünya şampiyonası olan WorldSkills, 1950'den bu yana dünyanın dört bir yanındaki stajyerler, genç ve yetenekli işçilerin birçok kategoride birbirleriyle yarışarak bireysel mesleklerdeki becerilerini ölçüyor. Yarışma aynı zamanda, dünya genelindeki gençleri ticari veya teknik bir meslek kazanma konusunda motive etmeyi amaçlıyor. Yarışmacılar, ulusal ve bölgesel ön elemeler sonrasında iki yılda bir gerçekleştirilen dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor. Geleceğin boya teknisyenlerini ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla BASF Boya Bölümü, 2019 yılı sonuna kadar WorldSkills yarışmasının global sponsoru olmasını sağlayacak sözleşmeyi imzaladı.



BASF Boya Bölümünün, Otomotiv Tamir Boyaları iş birimi, WorldSkills yarışmasına sponsor olarak genç yeteneklerin, özellikle otomotiv boyama mesleğinden heyecan duymasını sağlamayı amaçlıyor ve yeni nesil otomotiv boyacılarına katkıda bulunmaya odaklanıyor. Yarışma sırasında, bu kategorideki katılımcılar ülkeye bağlı olarak sadece BASF'nin otomotiv tamir boya markaları olan Glasurit veya R-M'nin kapsamlı portföyünü ve ayrıca RODIM'in boyayla ilgili geniş ürün yelpazesini kullanacak. BASF Boya Global Stratejik Pazarlama ve Ürün Geliştirme Sorumlusu Dr. Harald Borgholte, gerçekleştirdikleri sponsorluk ile ilgili olarak "Üstlenmekte olduğumuz aktif sorumlulukla, uzun yıllardır yeterli sayıda adayın yetişmediği bir meslek olan otomotiv boyacılığının bir kariyer olarak önemini ve sürdürülebilirliğini vurguluyoruz. Uluslararası R-M En İyi Boyacı yarışmasını da kapsayan bu türden bir yarışma hem zanaatkarlık hem de sürdürülebilir düşünme ve etkin bir eylem gerektiren mesleğin farklı yönlerini ortaya çıkartıyor." dedi.



BASF Boya Bölümünün desteği, WorldSkills'e yarışmalarda otomotiv tamir boya uzmanlığı ile katkıda bulunacak güçlü bir global ortak sağlıyor. Sponsorluk WorldSkills yarışmalarına fayda sağlamanın yanı sıra dünya genelinde birçok mesleğin imajını da güçlendiriyor. Bu sayede, dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacılar da teknik kabiliyetlerini gösterme ve yeni zorluklarda ustalık kazanma şansını elde ediyor.



WorldSkills yarışması ilk kez Orta Doğu'da gerçekleştirilirken, 14-19 Ekim 2017 tarihleri arasında 1.200 yetenekli genç, Abu Dabi'de 54 bireysel yarışmada becerilerini sergileyecek. 76 ulusal WorldSkills birliğinin temsil edileceği ve Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek finale hak kazanabilmek için, adayların kendi ülkesindeki ulusal yarışmayı kazanması gerekiyor. Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi'nde bugüne kadar gerçekleştirilecek en büyük etkinlik olarak kabul edilen WorldSkills yarışmasına 10 bini uluslararası olmak üzere, yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. 2017 WorldSkills finalinde otomotiv tamir boya yarışmacıları, sadece seçkin Glasurit markası ürünlerini kullanarak yarışacak.



Yarışma süresince ilave bazı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Mesela, düzenlenecek konferans ve seminer programının yanı sıra, gelecek genç nesilde kültürlerarası alışverişi desteklemek üzere her bir ulusal ekibe, yarışmayı ziyaret etmek üzere Abu Dabi'den bir okul atanacak.



