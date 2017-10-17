Özel sektörün ilk tren işletmecisi OMSAN oldu

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17 Ekim 2017, 13:58

OMSAN Lojistik, TCDD Taşımacılık A.Ş. ile işbirliği yaparak özel sektörün ilk tren işletmecisi oldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katılımı ile iki kurum arasında imza töreni düzenlendi. Tren İşletmeciliği Yetki Belgesi ve Emniyet Yönetim Sertifikasını alan OMSAN’ın ilk treni, gelecek ay Sivas’tan Hatay’a hareket edecek.

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, Türkiye’nin 161 yıllık demiryolu ulaşımı tarihinde bir ilke imza atarak özel sektörün ilk tren işletmecisi oldu. Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Kanununun yürürlüğe girmesinin ardından Tren İşletmeciliği Yetki Belgesi ve Emniyet Yönetim Sertifikasına sahip olan OMSAN, bu kapsamda TCDD Taşımacılık A.Ş. ile işbirliği yaptı. İki kurum arasında düzenlenen imza törenine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı.OMSAN, TCDD Taşımacılık A.Ş’den 15 adet elektrikli lokomotif, 350 adet otomatik boşaltma tertibatlı vagon kiralayacak ve 70 personel istihdam edecek. Gelecek ay itibariyle Sivas/ Demirdağ’da bulunan Erdemir Madencilik’e ait yükleme alanından Hatay/Payas’taki İsdemir Tesisleri’ne yıllık yaklaşık 2 milyon ton demir cevheri taşımaya başlayacak olan OMSAN, böylece Türkiye’nin yıllık demiryolu taşımacılığının yüzde 8’ini tek başına gerçekleştirecek.OMSAN Lojistik Genel Müdürü Doç. Dr. M. Hakan Keskin, sektör adına mutlu, OMSAN adına gururlu olduklarını ifade ederek, “Lojistik sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan demiryollarının serbestleştirilmesi sürecinin tamamlanmış olması, sektörümüz adına sevindirici bir gelişme. Demiryolu taşımacılığının; hata riskinin en aza indiği lojistik modeli olması, rekabetçi maliyet sonuçları, intermodal taşımacılığa katkısı ve çevreci bir taşıma modu olması dolayısıyla, hem sektör hem de ülke ekonomisi üzerindeki kayda değer avantajlarını göreceğiz” diye konuştu.İşbirliğiyle ilgili konuşan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de, “Doğru yatırımlarla 300 binden fazla üyemizin birikimlerini koruma ve OYAK’ı sürdürülebilir bir şekilde büyütme hedefiyle hareket ediyoruz. 86 yıl önce ‘Demiryolları Türk milletinin refah ve medeniyet yollarıdır’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözünü hatırlayarak, OMSAN’ın bu yatırımını kendi sektörüne örnek teşkil edecek bir adım olarak görüyorum. Ayrıca bu gelişmenin demiryollarımızın daha hızlı gelişmesinin önünü açarken ülke ekonomisine ve sanayisine olumlu yansımaları olacağına inanıyorum” dedi.