Anasayfa » Otobüs

Otokar yeni otobüslerini Busworld Fuarı'nda sergileyecek

17 Ekim 2017, 13:42

Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, 20-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Busworld Kortrijk Fuarı'na 5 aracıyla katılacak.

Otobüs endüstrisi ve yan sanayisinin en büyük buluşma noktası olan fuarda Otokar, modern tasarımıyla ön plana çıkan, teknik özellikleri ve teknolojisiyle yeni bir yolculuk deneyimi vadeden araçlarıyla ön plana çıkacak. Sahip olduğu Ar-Ge kabiliyetleriyle 50 yılı aşkın süredir otobüs pazarında bir çok ilke imza atan Otokar, şehir içi yolcu taşımacılığında trendleri belirleyen KENT DG, DORUK LE, KENT U'nun yanı sıra pazara yeni bir soluk getirecek SULTAN LF ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni DORUK T'yi de ilk kez fuarda sergileyecek.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, otobüs endüstrisinin en büyük etkinliklerinden Busworld 2017 Kortrijk'te yolcu taşımacılığında trendleri belirleyecek. Kullanıcı beklentilerine yönelik olarak ürettiği ileri teknolojiye sahip otobüslerle 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Otokar, 20-25 Ekim 2017 tarihleri arasında, 33 ülkeden 350 katılımcının yer alacağı fuara 5 aracı ile katılacak.



Tasarımı, ergonomisi ve teknolojisi ile yüksek beğeni toplayan şehir içi otobüsü KENT DG, KENT U ve DORUK LE’nin yanı sıra Otokar, Salon 3'te 302 nolu standında SULTAN LF ve yeni DORUK T’yi tanıtacak.



Fransa, İtalya, İspanya, Belçika ve Almanya başta olmak üzere modern tasarımlı, üst düzey güvenlik sunan ve en yeni teknolojiye sahip otobüsleri ile müşteri memnuniyeti sağlayan Otokar, SULTAN LF’yi konsept otobüs olarak sergileyecek.



Dar sokaklara modern çözüm: Sultan LF

Belediyeler, özel halk otobüsçüleri ve kooperatiflerin beklentileri doğrultusunda geliştirilen SULTAN LF, özellikle işletme giderleri ve düşük yakıt tüketimi ile kullanıcısına büyük avantaj sağlıyor. Otokar’ın sektördeki yenilikçi anlayışını yansıtan şık ve modern görünümü ile kendine hayran bırakan Sultan LF, modern tasarımdan teknolojisine kadar beklentilerin ötesinde özellikleriyle hem kullanıcısına hem de yolcularına yeni bir deneyim vadediyor. Geniş ön ve arka kapıları, tam alçak tabanlı gövde yapısı, yüksek manevra kabiliyeti ile dar sokaklı şehirlere modern bir çözüm sunacak olan Sultan LF, 8.4 metrelik uzunluğa sahip.



Yeni Doruk T, sektörde kuralları yeniden yazacak

Otokar'ın Avrupa'da ilk kez Busworld Fuarı'nda tanıtacağı yeni Doruk T, otobüs pazarında rekabet çıtasını yükseltecek.







