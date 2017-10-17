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“MTV artışı ikinci el pazarını canlandıracak”

“MTV artışı ikinci el pazarını canlandıracak”

Tarih 17 Ekim 2017, 13:12

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ndeki yüzde 25’lik artışın özellikle lüks segment otomobil satışını olumsuz yönde etkilediğini belirten ikinciyeni.com Marka Direktörü Emre Ayyıldız, otomobil almak isteyenlerin artık ikinci eli tercih edeceğine dikkat çekti.

MTV’ye yapılan artış, otomobil satın almak isteyenleri bir kez daha düşündürüyor. Sıfır lüks otomobile binmeyi tercih eden kullanıcılar, MTV’deki artış nedeniyle karar vermekte zorluk çekiyor. Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden Çelik Motor'un bünyesinde faaliyet gösteren ikinciyeni.com Marka Direktörü Emre Ayyıldız, 2016 yılı sonunda yapılan ÖTV ve 2017 yılında yaşanan kur artışının özellikle lüks segmentteki satışlarını etkilediğini belirtti. Ayyıldız,”2016 yılında toplam otomobil satışı (Ocak-Eylül) ile 2017 yılındaki toplam satış (Ocak-Eylül) aynı olmasına rağmen lüks segmentte 10 binin üzerinde daralma olduğunu görüyoruz.” dedi.

Fiyatların yükselmesi nedeniyle alıcıların ikinci ele yöneleceğini söyleyen Ayyıldız sözlerine şöyle devam etti: “İkinci el lüks otomobillerde son 1 yılda yaşanan fiyat artışı %15- %18 bandında. Ancak sıfır otomobil ile arasındaki yüksek fark nedeniyle ikinci el pazarına olan yoğun ilginin devam edeceğini öngörüyoruz.”

 

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