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Kordsa, Türk Kompozit 2017 Fuarı’na katıldı

17 Ekim 2017, 13:06

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, fuar kapsamında yer alan standı ve gerçekleştirdiği sunumlarla kompozit teknolojilerinde sektöre sunduğu yenilik ve çözümler hakkında bilgi verdi.

Lastik güçlendirme sektöründeki 44 yıllık bilgi birikimini geçtiğimiz yıllarda inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarına da yönelten, güçlendirme sektörünün global oyuncusu Kordsa, Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından bu sene 5-7 Ekim tarihlerinde düzenlenen Türk Kompozit 2017 Fuarı’na katıldı.



Türk Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Kompozit 2017 Fuarı, hem yurtiçi hem de yurtdışından katılımcı ve ziyaretçilerle kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan faaliyetleri konu aldı. İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 3 gün süren etkinlik boyunca 200’e yakın marka; teknolojik gelişmeler ile ürün, çözüm ve uygulamalarını ziyaretçilerle paylaşma fırsatı buldu.



Kompozit teknolojilerinin global oyuncusu Kordsa, kompozit malzemenin kullanıldığı çeşitli sektörlere yönelik hazırlanan kompozit parçalarını ve kompozit malzemeden üretilen bisikletini sergilediği standı ile fuarda yer alırken sektöre sunduğu yenilik ve çözümlerini ziyaretçilerle paylaştı. Büyük ilgili gören stantta kompozit sektörü için geliştirilen görsel ve yapısal parçalar ile kompozitten üretilen bisiklet sergilendi. Çok sayıda firmanın teknik ve ticari sunumlar gerçekleştirdiği fuarda Kordsa, “Yaşam Koruma Ürünleri” ve “Görsel Otomotiv Parçaları için Hızlı Pres Kürlemeye Uygun Prepreg” başlıklı 2 adet sunum gerçekleştirdi.



