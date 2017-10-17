Toksport WRT, Orhan Avcıoğlu ile WRC2'den başarıyla döndü

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17 Ekim 2017, 12:59

Katıldığı birçok motorsporları organizasyonuyla Türkiye’yi dünya çapında temsil eden Toksport WRT, ülkemizin başarılı genç ralli pilotlarından Orhan Avcıoğlu ile Dünya Ralli Şampiyonası’nda (WRC) mücadele ederek ülkemiz için bir ilki daha gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bu yana, birçok motorsporları organizasyonunda global anlamda Türkiye'yi temsil eden ve büyük başarılarla iddiasını defalarca ortaya koyan Toksport WRT, tekrar bir ilke daha imza atarak ülkemizi gururlandırdı. Tüm dünyada en çok tanınan ve en büyük motorsporları organizasyonlarından birisi olarak kabul gören Dünya Ralli Şampiyonası'nın WRC2 kategorisine katılan ilk Türk pilot Orhan Avcıoğlu, İspanya'da gerçekleştirilen Katalonya Rallisi'ni 8'inci sırada tamamlayarak başarılı bir performans gösterdi. Büyük bir çoğunluğu zorlu asfalt parkurlardan oluşan efsanevi Katalonya Rallisi'nde Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi, ilk kez katıldıkları rallide 3.19.46.9'luk zamanla iddiasını ortaya koydu.Orhan Avcıoğlu, yarış sonrasında "İspanya'da unutulmaz bir hafta geçirdik. Tecrübe kazanmak için katıldığımız Katalonya Rallisi'nde, her etap bizim için farklı bir deneyim oldu. Her ne kadar etap bazında birinciye göre performans odaklı değerlendirme yapsak da yarışı WRC2'de 8'inci bitirmek ise işin kaymağı oldu. Bize güvenen Toksport WRT'ye, copilotum sevgili Burçin Korkmaz’a ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederim. " yorumunda bulunarak 2018 sezonu için hazırlıklara tüm hızıyla devam ettiklerini ifade etti. Hali hazırda Balkan Ralli Kupası'nda lider konumda olan Toksport WRT pilotları Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi, Katalonya Rallisi'nin ardından, 26-29 Ekim tarihlerinde İngiltere'deki Galler Rallisi'ne katılarak WRC2 kategorisindeki iddiasını sürdürecek.