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İlk günkü keyifle yola devam

17 Ekim 2017, 12:51

Peugeot’da, tüm Peugeot modellerinde Fiks Menü Paketleri, avantajlı fiyatlar ile Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.

7 Ekim ve 18 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan Peugeot Bakım Kampanyası kapsamında Peugeot Fiks Menü Paketleri’nde %15 indirim ve Peugeot 3+Fiks Menü Paketlerinde %25 indirim sizleri bekliyor.



Ayrıca bakım kampanyasına ek olarak, Michelin lastik alışverişlerinde 100 TL indirim kuponu fırsatı Peugeot kullanıcılarına sunuluyor.



Peugeot’da, uzman ve eğitimli personel ile Peugeot marka araçların bakım ve onarım hizmetleri en iyi şekilde uygulanıyor. Peugeot’da kaliteli ve üstün servis hizmetlerinin yanısıra ücretsiz teşhis ve fiyatlandırma yapılarak özel avantajlar da sunuluyor. 7 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Peugeot Bakım Kampanyası’na dahil olan Peugeot’ya uğrayarak Peugeot Fiks Menü’lerde %15 indirimden veya Peugeot 3+ Fiks Menü’lerde %25 indirimden siz de faydalanabilirsiniz.



Bu avantajlara ek olarak kampanya süresi boyunca, 4 adet Michelin lastik alışverişlerinde 100 TL indirim kuponu fırsatı Peugeot kullanıcılarına sunuluyor. Bu kapsamda 4 adet Michelin lastik alımında bir sonraki bakımda kullanılacak 100 TL indirim kuponu Peugeot kullanıcıları için çok cazip bir teklif olarak yer alıyor.







