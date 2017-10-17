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Körfez'de Yücebaş Kazandı, Bilaloğlu Şampiyon Oldu
17 Ekim 2017, 12:28
PWR Balata ana sponsorluğunda RedBull.com ve Motul desteği ile gerçekleşen Apex Masters 2017 Türkiye Drift Şampiyonası 3. ve son yarışı, 14-15 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış pistinde gerçekleştirildi.
Ukrayna, İran ve KKTC'den de sporcuların yer aldığı 19 katılıma sahne olan organizasyonu 2bin kadar biletli seyirci takip etti.
Cumartesi günü hava muhalefeti nedeniyle pazar gününe ertelenen sıralama turlarında günün birincisi 92 puan ile KKTC'den Nissan 200 SX ile İbrahim Yücebaş olurken, ikincisi Nissan 350 Z ile Ukraynalı Red Bull pilotu Aleksandr Grinchuk ve üçüncüsü ise İranlı BMW M6 Turbo ile Fahim Reza oldu.
Pazar günü sıralama turları sonrasında pilotlarla tanışma ve padok ziyaretine ilgi her zamanki gibi büyük oldu ve ardından kapı kapıya bol dumanlı mücadeleleri seyirciler de heyecanla takip etti. Gün içerisinde belirlenen şanslı izleyiciler, Abbas Çimen, Ertuğrul Makina ve Doğukan Manço gibi profesyonel pilotlarının sağ koltuklarında drift heyecanını yaşama şansı elde ettiler.
İbrahim Yücebaş ile BMW E36 325 ile Mert Bilaloğlu arasındaki final eşleşmesinde birincilik kupasını kaldıran isim İbrahim Yücebaş oldu. Sezonun son yarışında üçüncülük ise, rakibi Volkan Arısoy’un aracının arıza yapması nedeniyle Aleksandr Grinchuk oldu.
2017 sezonunda gerçekleştirilen 3 yarışın toplamında en yüksek puanı elde ederek Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonu olan isim DM Works D’Team adına yarışan Mert Bilaloğlu oldu.
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