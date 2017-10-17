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Lojistik sektöründe yılsonunda yüzde 7 civarında büyüme bekleniyor

Lojistik sektöründe yılsonunda yüzde 7 civarında büyüme bekleniyor

Tarih 17 Ekim 2017, 12:20

Türkiye ekonomisinde kilit öneme sahip lojistik sektörünün 2017 yılını yüzde 6-8 arasında bir büyüme ile tamamlaması bekleniyor.

Beklentilerin üzerinde gelen ihracat rakamları, sektörün son çeyrekte büyümesine katkı sağlayacak. Lojistik sektörü, 2018 yılında ise Afrika ülkelerini yakın markajına alacak.

Türkiye’nin lider lojistik firması Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar’ın yaptığı açıklamaya göre, ihracat cephesinden gelen olumlu sinyaller ile lojistik sektörü yılı büyüme ile tamamlayacak. TİM’in 2017 yılı için açıkladığı 155 milyar dolarlık ihracat hedefine rahatlıkla ulaşacağını yenileyen Tulgar, ihracatı destekleyecek çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. “Siparişlerimizi özellikle otomotiv ve tekstilde önceden aldığımız için ekonomik tahminler konusunda sağlıklı öngörüler ortaya koyabiliyoruz. Yılın son çeyreğinde ihracatın, ekonomimize ve sektörümüze geçtiğimiz senelerin üzerinde bir destek vermesini bekliyoruz.”

Odak pazar Afrika ülkeleri olacak 
Türkiye ihracatında Avrupa’nın önemini koruduğunu ancak sektörün önümüzdeki yıl Afrika’ya odaklanacağını da vurgulayan Tulgar, Mars Logistics olarak da Nijerya ve diğer Afrika ülkelerinde hizmet ağlarını gerçekleştireceklerini söyledi. Tulgar, “Afrika ülkeleri taşıdıkları potansiyel nedeniyle oldukça önemli pazarlar. Odak noktalarımızdan biri de bu ülkeler olacak. Firmamız, yılı 275 milyon Euro’luk ciro ve yüzde 12 büyümenin üzerine çıkarak tamamlayacak. 2018’in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesini planladığımız Avrupa Yakasındaki 70 bin metrekarelik yeni lojistik merkezimiz ile yurtiçi depolama dağıtım katma değer hizmet miktarımızı artıracağız. Anadolu Yakasında 4. lojistik merkezini devreye alacağız. Filo yatırımlarımızı sürdürerek filodaki araç sayımızı 2.000’in üzerine çıkaracağız. Geliştirmekte olduğumuz Milk Run operasyonlarımıza da yeni müşteriler dahil ederek, sektör liderliğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Düşük navlun ücretleri sektörü yıpratıyor, ihracatçıyı da zora sokuyor
Ani kur değişikliklerinden en fazla etkilenen sektörlerin başında lojistik geliyor. Diğer yandan uluslararası karayolu çıkış kapılarında yaşanan uzun kuyruklar da sektörün en önemli problemlerinden biri. Sadece karayolu değil Intermodal, demiryolu taşımacılığı gibi diğer yolların kullanılarak bu olumsuz etkinin hafifletilebileceğini söyleyen Ali Tulgar, Sivil Toplum Kurumları ile Hükümet iş birliğinin önemine dikkat çekti. Düşük navlun ücretleriyle haksız rekabet yapan sektör oyuncularına karşı, firmaları da uyaran Tulgar, “Hem fiyat dengesine zarar vermeleri hem de hizmet kalitesini düşürmeleriyle sektörü yıpratıyorlar. Haksız rekabete sebep olan firmaların sektörden çekilmeye başladığını görüyoruz.  Bu da hizmet alan tarafa büyük zarar veriyor.” dedi.
 

 

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