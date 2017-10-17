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Ford Otosan ve Euler Hermes arasında ihracata yönelik işbirliği

Ford Otosan ve Euler Hermes arasında ihracata yönelik işbirliği

Tarih 17 Ekim 2017, 11:59

Türkiye’nin ve otomotiv sektörünün ihracat lideri Ford Otosan, Euler Hermes ile ihracat alacaklarının sigortalanmasına yönelik işbirliği anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında Euler Hermes, Ford Otosan’ın ticari araç pazarında Orta Avrupa’daki büyüme hedefleri doğrultusunda alacak sigortası hizmetinin yanı sıra, risk yönetimi alanında da danışmanlık verecek.

Dünyanın lider alacak sigortası şirketi Euler Hermes, Türkiye’nin ihracat şampiyonu Ford Otosan ile ihracat alanında güçlerini birleştirdi. İşbirliği kapsamında Ford Otosan, ihracat faaliyetleri için alacaklarının sigortalanmasının yanı sıra risk yönetiminde Euler Hermes’in geniş bilgi ağına dayanan veri tabanından yararlanacak, ticari araç pazarında Orta Avrupa’daki stratejik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi için Euler Hermes’in güvenli ticaret çözümlerinden faydalanacak.

Ford Otosan’ın büyüme planları, Euler Hermes’in yeni pazarlara açılmak isteyen şirketleri ticari risklerden koruyan ihracata dayalı hizmetleri kapsamında desteklenecek.

İmzalanan ihracat poliçesi vasıtası ile Ford Otosan, portföyündeki şirketler için Euler Hermes’in risk uzmanlarından derinlemesine kredi analiz hizmeti almanın yanı sıra, risk yönetimini de ortak yürütecek. Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner: “Ford Otosan ülkemiz otomotiv endüstrisine yarattığı katma değer ile ihracatımızın lideri konumunda. Bu işbirliğimiz sayesinde, küresel liderliğimizin ve güçlü yerel uzmanlığımızın getirdiği faydaları sunarak Ford Otosan’ı yeni pazarlarda karşılaşacağı olası risklere karşı koruyarak, ihracat hacimlerini daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde büyütmelerini sağlayacağız” dedi.

Ford Otosan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Toprakoğlu “Euler Hermes ile yapılan bu işbirliği uzun vadede Ford Otosan için rekabet avantajı yaratarak özellikle ihracat operasyonunda önemli katma değer üretecek. Yeni açılmayı planladığımız pazarlar için farklı risk yönetimi araçlarına ihtiyaç duyuluyor, Euler Hermes’in tecrübe ve birikiminin bu konuda çok olumlu katkıda bulunacağına inanıyoruz ” dedi.

Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh Türkiye CEO’su Hakan Kayganacı ise “Alacak Sigortası, Türkiye’de git gide daha fazla ve farklı sektörlerin kullandığı bir alacak risk yönetim ve bilanço koruma aracı olmuştur. Müşterilerinin ihtiyaçlarını anlayıp, ona göre sigorta programı tasarlayan ve kurumların satın alma süreçlerini destekleyen bir kurum olarak kendi alanlarında öncü iki isimi, bu anlaşma kapsamında bir araya getirmiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

 

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