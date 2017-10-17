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Offroadda perde Karabük'te kapandı

Offroadda perde Karabük'te kapandı

Tarih 17 Ekim 2017, 11:18

2017 Türkiye Offroad Şampiyonası, 14-15 Ekim’de Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) tarafından Karabük Üniversitesi Çamlıköy mevkiinde yapılan 7. ve son ayak yarışı ile sona erdi.

Kalabalık bir izleyici topluluğu tarafından 2 gün boyunca heyecanla takip edilen organizasyonun ikinci günü, TRTSPOR ekranlarından canlı olarak yayınlandı.

Büyük mücadelelere sahne olan yarış sonunda genel klasmanda Jeep Wrangler ile Karabük'ten Erdoğan Kovancı-Halil İbrahim Elieyi ikilisi birinciliğin sahibi olurken, Mitsubishi L200 ile Ankara'dan İsmail Ayan-Levent Köremezli ekibi ikinci ve Jeep Cherokee ile Sakarya'dan Mustafa Saray-Samet Zurnacı ekibi ise üçüncü oldu. Sınıf 2'de Mehmet Birkan-Bekir Sami Başkal ve Sınıf 3'de İsmail Ayhan-Levent Köremezler birinciliğin sahibi olurken, Sınıf 4'ü kazanan ekip Erdoğan Kovancı-Halil İbrahim Elieyi oldu.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Salonu’nda düzenlenen törenle, Karabük Valisi Kemal Çeber, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal ve Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat tarafından verildi.


 

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