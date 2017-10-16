Büyüksoylu Otomotiv'den 5 adet Daily teslimatı

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16 Ekim 2017, 15:17

IVECO Konya yetkili satıcısı Büyüksoylu Otomotiv kendi tesislerinde düzenlenen bir tören ile Kale Pazarlama firmasına 5 adet Daily 72C15 kamyon teslim etti.

Teslimat töreninde bir konuşma yapan firma lojistik müdürü Hüseyin Özyıldız kendilerinin İstikbal ve Bellona markalarının bölge dağıtıcısı olduklarını ve Daily modelini 4350mm lik uzun dingil mesafesi ve yakıt tüketiminden dolayı tercih ettiklerini belirtti. Özyıldız ayrıca kendilerinin 2013 yılında da 6 adet Daily 70C15 kamyon aldıklarını ve bu araçlardan olan memnuniyetlerinin tekrar IVECO’yu tercih etmelerinde etkili olduğunu söyledi.

Büyüksoylu otomotiv satış müdürü Hakan Topbaş ise Kale Pazarlama’yı şimdiye kadar satış sonrası hizmetlerinde yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını ifade etti. Hakan Topbaş Daily 7 ton kamyonlarda 4 farklı dingil mesafesinin bulunduğunu ve istiap haddinin 4800 kiloya kadar ulaştığını da sözlerine ekledi.ESP 9 fren sistemine sahip Daily kamyonlarda dönüşde otomatik yanan sis farları, hava süspansiyonlu 3 yönlü sürücü koltuğu gibi özellikler standard olarak sunuluyor