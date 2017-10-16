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Goodyear’dan, yeni nesil akıllı fabrika
16 Ekim 2017, 14:02
Goodyear, premium lastiklerde artan müşteri talebini karşılamak amacıyla inovatif üretim sürecini kullanacağı yeni fabrikasının temelini Lüksemburg'ta attı. Fabrikada üretime, 2019 yılında başlanacak.
Araç model ve seçeneklerindeki artış, premium lastiklere olan talebi tetikliyor. Bağlantılı-iş modelini geliştiren Goodyear, bu segmentte artan müşteri ve tüketici talebini karşılamaya yönelik inovatif üretim sürecinin kullanılacağı yeni fabrikasının temelini Lüksemburg'ta attı. Mercury adı verilen bu özel fabrikada, yenileme kanalı ve orijinal ekipman müşterilerinden gelen talep oranında premium lastiklerin üretimi gerçekleştirilecek. Fabrikada etkin üretim için ek imalat teknolojilerinin kullanıldığı otomasyonlu ve birbirine bağlı iş istasyonları kullanılarak üretim yapılacak.
Goodyear Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Richard J. Kramer, fabrikanın temel atma töreninde Mercury'yi ve şirketin planlarını açıklayarak, “Araç modelleri çeşitlendiği ve tüketicilere sunulan seçenekler artmaya devam ettiği için lastik endüstrisinde giderek daha fazla yer edinen kompleks yapı Mercury'de öne çıkıyor. Bu sayede yüksek marja sahip premium Goodyear lastiklerine yönelik küçük hacimli talepleri karşılamak ve bunları müşterilerimize her zamankinden daha hızlı bir şekilde teslim edebilmek için hızımızı ve esnekliğimizi artırabileceğiz. Üretim katından Goodyear'ın online tüketicilerine ve perakende birimine kadar aktiflerimizin tamamını düzenleyen bağlantılı-iş modelimizi Mercury'de ilerleteceğiz. Bu, mevcut yüksek hacimli fabrikalarımıza destek sağlarken bizlere de gerçek anlamda bir rekabet üstünlüğü sunacak" dedi.
2019 yılında açılması öngörülen fabrika, Goodyear'ın Lüksemburg'ta bulunan inovasyon merkezine ve lastik deneme sahasına oldukça yakın. Yılda yaklaşık 500 bin lastik üretimi planlanan tesis, 70 kişilik tam zamanlı yeni istihdam sağlayacak. Goodyear’ın 77 milyon dolar yatırım yapacağı Mercury üretim fabrikasında kullanılacak teknoloji, halihazırda son beş yıldır Goodyear'ın inovasyon ve geliştirme merkezlerinde test ediliyordu.
Şirket kurucusu Frank A. Seiberling tarafından tasarlanan şirket logosuna da ilham veren Mercury (Merkür), adını mitolojide ticaret ve yolculuk tanrısından alıyor.
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