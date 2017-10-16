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Yeni nesil MICHELIN X®TRA DEFEND, her türlü koşulda ekstra dayanıklılık sunuyor

Yeni nesil MICHELIN X®TRA DEFEND, her türlü koşulda ekstra dayanıklılık sunuyor

Tarih 16 Ekim 2017, 13:37

Yeni MICHELIN X®TRA DEFEND ile her türlü zeminde olağanüstü dayanıklılık sağlarken; yüzde 15 daha uzun ömür ve yüksek TKPH değeri ile yüksek verimlilik sunuyor.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, madencilik ve inşaat sektöründe işletmelere verimlilik sağlamak üzere yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Yenilikçi teknolojileriyle lastik sektörüne yön veren, dünyanın en büyük üreticilerinden Michelin müşteri beklentilerinden yola çıkarak sürekli olarak yeni, iyileştirilmiş ve kaliteli lastikler geliştirme konusundaki inovasyonları sayesinde iş makinesi lastiklerinde uzun ömürlülüğü, güvenliği ve verimliliği bir arada sunuyor. Yeni nesil MICHELIN X®TRA DEFEND, zorlu zeminlerde olağanüstü darbe direnci ve güvenlik sağlıyor.
 
%24 koruma katlarında daha fazla çelik tel kullanımı
Yüzde 15 daha kalın yanak yapısına sahip MICHELIN X®TRA DEFEND, lastiğin sırt ve yanaklarındaki darbe katlarında yüzde 24,7 oranında daha fazla çelik tel kullanımı sayesinde de hasarlanmalara karşı olağanüstü bir direnç sunarak işletmelere büyük kolaylıklar sağlıyor.
 
%15 artırılmış lastik ömrü
Taşıma kapasitesi 25-45 ton olan ADT’ler (belden kırmalı kaya kamyonları) için özel olarak geliştirilmiş birinci sınıf E4 lastiği olan MICHELIN X®TRA DEFEND, artırılmış diş derinliği ve sırtta kullanılan daha fazla kaucuk hacmi ile yüzde 15 daha uzun lastik ömrü sunuyor. Maden ve taş ocaklarının sert ve agresif ortamlarında bile dayanıklılığıyla üretim maliyetlerini düşürüyor ve operasyonel verimliliği artırıyor.
 
MICHELIN X®TRA DEFEND‘in yüksek delinme direnci
Güçlendirilmiş karkas yapısı sayesinde, 172 mm uzunluğunda büyük bir metal çubuğun üzerinden geçmesine rağmen patlamayan MICHELIN X®TRA DEFEND, 156mm uzunluğundaki metal çubuğun üzerinden geçerek tekrar kullanılamayacak şekilde hasarlanan birinci sınıf rakiplerine göre çok daha fazla dayanıklılık gösteriyor.
 
23.5 R 25 ve 29.5 R 25 ebatlarındaki MICHELIN X®TRA DEFEND’in 2017 yılının son çeyreğinde yenileme pazarında, 2018 yılı başında ise orijinal ekipman pazarında satışa sunulması bekleniyor.




 

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