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Barankaya İnşaat da yeni yatırımında “MAN” dedi

16 Ekim 2017, 13:14

Türkiye inşaat sektörünün 24 yıllık köklü ve dinamik markası Barankaya İnşaat da, araç filosunu güçlendirmek için gerçekleştirdiği 5 araçlık yatırımında MAN’ı tercih etti.