|
|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Barankaya İnşaat da yeni yatırımında “MAN” dedi
16 Ekim 2017, 13:14
Türkiye inşaat sektörünün 24 yıllık köklü ve dinamik markası Barankaya İnşaat da, araç filosunu güçlendirmek için gerçekleştirdiği 5 araçlık yatırımında MAN’ı tercih etti.
Barankaya İnşaat’ın aldığı 5 adet TGS 41.420 8x4 damper aracı, İzmir’de Barankaya İnşaat tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi.
Barankaya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kaya’nın evsahipliğinde gerçekleştirdiği teslimat törenine MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Ataç Şeran ile Şensan İzmir Şube Müdürü Ahmet Demir de hazır bulundular.
Barankaya İnşaat’ın inşaat, taahhüt, geoteknı̇k ve temel kazık ı̇şlerı̇ ile hazır beton gibi hizmetleri ile bugüne kadar çok çeşitli ve birçok projeyi hayata geçirdiğine vurgu yapan Barankaya Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kaya, “Barankaya İnşaat’ın imza attığı tüm bu başarılarının altında, 3.000 kişiye ulaşan çalışanları ile modern ve kaliteli araç parkının da hiç şüphesiz çok önemli bir yeri bulunuyor. Biz de 5 araçlık son yatırımımızda, gerek performanstan dayanıklılığa, sunduğu konfordan kaliteye kadar aracın üstün nitelikleri ve gerekse Euro 6C ile daha da belirginleşen yakıt tasarrufundan düşük işletme giderlerine kadar birçok özelliği ile MAN’ı tercih ettik” dedi.
MAN’ın üretim ve mühendislik odaklı bir şirket olarak 250 yılı aşkın bir süredir dahi iyi, daha dayanıklı, daha teknolojik, daha efektif ve daha kaliteli araçları hedefleyerek geliştirmeler yaptığına dikkat çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Kamyon Satış Bölge Koordinatörü Ataç Şeran da, “Bu yaklaşımla üretilen MAN araçları da, doğal olarak bulundukları segmentlerin premium sınıflarını oluşturuyorlar. MAN’ın üstün nitelikleri ile zengin araç modelleri, mevcut tüm ihtiyaçları fazlasıyla karşılamak üzere üretiliyorlar. Bu doğrultuda madencilik, şantiye kullanımı gibi en zorlu alanlarda da hiç şüphesiz MAN araçları, her açıdan en iyi performansı sunan araçlardır” açıklamasında bulunarak, Barankaya İnşaat ile olan bu güzide işbirliklerinin, daha da gelişerek uzun yıllara yayılacağına olan inancını dile getirdi..
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
Design by Medya-x