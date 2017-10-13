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Ford Trucks, COMTRANS 2017’de yeni inşaat ve çekici serisini tanıttı
13 Ekim 2017, 14:16
Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, yeni inşaat ve çekici serisiyle COMTRANS Uluslararası Ticari Araç Fuarı‘nda yer aldı.
Bu yıl 17’incisi gerçekleştirilen Rusya’nın en büyük ticari araç fuarı COMTRANS’ta Rus pazarı için özel tasarlanan 3542D, 1848T ve 6x4 çekici ilk kez tanıtıldı. Fuar 4-9 Eylül tarihleri arasında Moskova Crocus Expo’da düzenlendi.
57 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve müşteri birikimiyle global pazarlarda ve Türkiye’de faaliyet gösteren Ford Trucks, Moskova’da gerçekleştirilen COMTRANS Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda 3542D damper, 1848T çekici ve Rusya pazarına özel olarak daha fazla yük taşıma ve ağır koşullar için geliştirilen yeni 6x4 çekicisini de tanıttı. Güç, teknoloji ve verimliliğe odaklanarak geliştirilen yeni seride yeni nesil Ecotorq motorlar bulunuyor. Yeni Ford Trucks inşaat ve çekici serisi, zorlu koşullarda daha fazla güç ve daha fazla verimlilik sağlıyor.
Yeni Ford Trucks Serisi, daha güçlü, daha teknolojik ve daha verimli
Yeni Ford Trucks Serisi’nin kalbinde yer alan yeni nesil Ecotorq motor, çevreci ve ekonomik motor teknolojisi ile daha az yakıt tüketerek daha çok verim sağlıyor. Yeni Ford Trucks serisi Türkiye ve uluslararası pazarlar için 330 PS ve 480 PS arası güç seçeneklerini E3, E5 ve E6 emisyon seviyelerinde sunuyor. Bir önceki versiyonlara göre %8.5 oranında yakıt tasarrufu sağlayan Ecotorq motor ile yeni Ford Trucks serisi, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan testlerle sektördeki en rekabetçi yakıt tüketim değerlerine ulaşırken, tork ve güçteki artış ile de tüm koşullarda yüksek performans sunuyor.
Ford Trucks yeni modellerinde gücün yanı sıra frenleme konusunda da iyileştirmelere gitti. Bir önceki nesle göre 7 kat daha güçlü frenleme sistemine sahip Yeni Ford Trucks serisi; 400 KW’lık motor frenine ek olarak 600 KW’lık Intarder opsiyonu sunuyor. Toplamda ulaşılan 1000 KW’lık frenleme değeri, yeni Ford Trucks Serilerinde, yolda gidiş kadar duruşa da ne kadar yüksek önem verildiğini açıkça ortaya koyuyor. Tüm bu yenilikleriyle yeni nesil Ford Trucks modelleri üst düzey güvenlik sunuyor.
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