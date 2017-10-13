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Ford Trucks, COMTRANS 2017’de yeni inşaat ve çekici serisini tanıttı

13 Ekim 2017, 14:16

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, yeni inşaat ve çekici serisiyle COMTRANS Uluslararası Ticari Araç Fuarı‘nda yer aldı.