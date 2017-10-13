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Kalite 2017 kapılarını açtı…

Kalite 2017 kapılarını açtı…

Tarih 13 Ekim 2017, 12:58

Kontrol, otomotiv ve endüstriyel test ekipmanları, metoroloji ve endüstriyel yazılımları fuarı Yeşilköy İFM fuar alanında 11. Salonda 8. kez kalite uzmanlarını buluşturdu. Kalite 2017 kısa adıyla düzenlenen fuar 12 /14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kalite fuarcılık tarafından düzenlenen fuara otomotiv test ekipmanları, malzeme test ve analiz ekipmanları, kalite kontrol ekipmanları kalibrasyon ekipmanları ve kalibrasyon yapan firmalar, kalite güvence firmaları başta olmak üzere konu ile ilgili ürün gruplarından firmalar katılıyorlar.

Ürün gruplarında 46 firma farklı kendi ürün ve hizmetleri ile birlikte farklı markaların ürün ve hizmetlerini tanıtıyorlar. Standlarda kalite kontrol ve ölçüm sistemleri ile ilgili olarak dünyanın önemli markalarının ürünleri yer alıyor.  İlki 2006 yılında düzenlenen ve Kalite Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen organizasyon; TİAD, TÜBİTAK-UME, TÜRKAK, TÜRKLAB gibi kurum ve kuruluşların yanısıra  KOSGEB tarafından destekleniyor.

Otomotivin kalitesi KaLite Fuarı'nda test ediliyor
Ne derecede kaliteli üretim yaptıklarını çeşitli cihazlarla belirleyen, araç tasarımlarına parçalarının uygun olup olmadığını ölçen  otomotiv üreticileri, bu sene 5-8 Kasım 2009 tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy'deki Fuar Merkezi'nde gerçekleşen 4. Kalite, Kontrol, Metroloji, Test Ekipmanları ve Endüstriyel Yazılım Fuarı'nda  bu alandaki yenilikleri yakından görme imkanı buluyorlar.
 
Ortadoğu, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerindeki tek fuar olma özelliğine sahip olduğu belirtilen fuarda; kalite kontrol ekipmanları, kalibrasyon ekipmanları, laboratuar alet ve ekipmanları, ndt ekipmanları, metoroloji ekipman ve donanımları, koordinat ölçme makinaları, malzeme test ve analiz ekipmanları, markalama ekipmanları, CAD/CAM/CAE/PDM/PLM yazılımları sergileniyor.

Fuar programı, MMO İzmir Şubesi, Türkak ve Tübitak-Ume tarafından verilen seminerler ile de zenginleşiyor.













 

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