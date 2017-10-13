Anasayfa » Güncel

Michelin İyi Dersler Şoför Amca projesi, yeni döneminde 12 bin şoföre ulaşacak

13 Ekim 2017, 12:15

‘İyi Dersler Şoför Amca Projesi’nin yeni dönemi başladı. 2017-2018 dönemi boyunca 10 yeni ilde eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek olan proje kapsamında 12 bin şoför ve 7 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin iş birliğiyle “Trafikte Sorumluluk Hareketi” kapsamında gerçekleştirilen ‘İyi Dersler Şoför Amca Projesi’nin yeni dönem çalışmaları başladı. Proje, yeni dönemde de taşımalı eğitim servis şoförlerinin yanı sıra ilkokul öğrencileri, okul yönetimi, öğretmenler ve veliler için de trafik güvenliği konusunda farkındalığı artırıcı çalışmalar düzenlemeye devam edecek. 2017-2018 dönemi boyunca 10 yeni ilde eğitim çalışmalarını gerçekleştirecek olan proje kapsamında 12bin şoför ve 7bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.



Projenin yeni döneminde, ilkokul 4. sınıf öğrencileri için 2 yıldır düzenlenen afiş yarışmasına ek olarak şoförler için bir de sürpriz fotoğraf yarışması düzenlenmesi planlanıyor.



Montana, “Yol ve yolcu güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz.”

Marka olarak en büyük sorumluluk alanlarının yol ve yolcu güvenliği sağlamak olduğuna değinen Michelin Türkiye Genel Müdürü Manuel Montana, “2011 yılından bu yana büyük bir mutlulukla içerisinde yer aldığımız ‘İyi Dersler Şoför Amca’ projemizin Türkiye için çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz. Taşımalı eğitim, ülkemizi bir bütün olarak ele aldığımızda eğitim sisteminin devamlılığı için gerçek bir ihtiyaç. Bu sistem içerisinde yer alan öğrenciler, uzun saatlerini serviste geçirerek okullarına varıyor ve bu süreçte servis şoförleri çocuklar için bir rol modele dönüşüyor. Biz de İyi Dersler Şoför Amca projesi ile taşımalı eğitim servis şoförlerini “Trafikte Güvenlik”, “Trafikte İletişim ve Davranış” ve “Trafikte İlkyardım” konularında eğitiyor, farkındalık düzeylerini yükseltiyoruz. Her dönem yeni 10 ilde yer alarak projemizin tüm Türkiye’ye yayılmasını umut ediyoruz.” dedi.



10 yeni ilde eğitimler devam edecek

3 yıl içerisinde 30 ilde gerçekleştirilen eğitimler, projenin yeni döneminde Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat olmak üzere 10 yeni ilde şoförlere ulaşarak “Trafikte Güvenlik”, “Trafikte İletişim ve Davranış” ve “Trafikte İlkyardım” konularında bilinçlendirecek. Eğitimler önceki yıllarda Balıkesir, Edirne, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kars, Malatya, Muğla, Nevşehir, Trabzon, Ankara, Bursa, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Samsun, Manisa, Mersin, Sivas, Tekirdağ, Adana, Antalya, Adıyaman, Aydın, Çankırı, İzmir, Kocaeli, Konya, Zonguldak ve Düzce illerinde gerçekleştirilmişti.



