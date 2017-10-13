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Brisa, “Müşterinin Kahramanları” programıyla lastik sektöründe kadınların güçlenmesine destek sunuyor

Brisa, “Müşterinin Kahramanları” programıyla lastik sektöründe kadınların güçlenmesine destek sunuyor

Tarih 13 Ekim 2017, 11:36

Türkiye lastik sektörü lideri Brisa’nın, kadınların lastik sektöründeki varlığını güçlendirmek ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği “Müşterinin Kahramanları” sertifika programının ikincisi tamamlandı.

Brisa’nın lastik sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği ve Brisa Akademi tarafından yürütülen “Müşterinin Kahramanları” sertifika programında kadın profesyoneller; perakendeden sürdürülebilirliğe, inovasyondan mağaza yönetimine kadar birçok konuda alanında uzman kişilerden eğitimler aldı.

Brisa, ‘Geleceği Tasarlayan Kadınlar’ çatısı altında lastik sektöründeki kadınların kariyerlerini daha güçlü ve profesyonel bir yaklaşımla zenginleştirmelerine destek sunuyor. Bu doğrultuda Brisa, iş ortaklarının mağazalarında görev alan kadın çalışanların mesleki ve bireysel gelişimi için Brisa Akademi bünyesinde tasarlanan “Müşterinin Kahramanları” adlı Müşteri Deneyimi Uzmanı Sertifika Programı’nı iki yıldır gerçekleştiriyor.



Satış ve servis deneyimini mükemmel hale getirmek amacıyla 360 derece müşteri odaklı bir yaklaşımı benimseyen Brisa, mağazalarının sadece satış yapan noktalar olmasından ziyade lastik ve araçla ilgili uzmanlığın paylaşıldığı noktalar olmasını hedefliyor. Bu kapsamda, müşteri deneyimini zenginleştirmek amacıyla, iş ortaklarının mağazalarındaki kadın çalışanların mesleki bilgi ve deneyimlerini güçlendirerek, toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Kadın çalışanlara özel olarak geliştirilen “Müşterinin Kahramanları” sertifika programı 3 modülden oluşuyor. Programda, temel lastik eğitimi, perakendecilik eğitimi, mağaza yönetimi, inovasyon, sürdürülebilirlik, takım çalışması, lastik sökme takma ve müşteri memnuniyeti gibi geniş bir yelpazede, en iyi müşteri deneyiminin sağlanmasına ve sektörün gelişimine yönelik içerik ve bilgiler sunuyor.

“Müşterinin Kahramanları” programının sertifika töreni bu yıl 28 Eylül tarihinde gerçekleşti. Ödül törenine konuk olarak katılan Sherpa Digital’ın kurucusu Yakup Bayrak da dijitalleşmenin müşteri deneyimine etkisi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
 
 

 

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