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Anadolu Motor iki ürün lansmanı ile Bursa Tarım Fuarı’nda show yaptı

Anadolu Motor iki ürün lansmanı ile Bursa Tarım Fuarı’nda show yaptı

Tarih 13 Ekim 2017, 11:23

Anadolu Grubu’nun köklü ve güçlü şirketlerinden Anadolu Motor, Türkiye’de 2018’in ilk çeyreğinde üretmeye başlayacağı Landini traktör ve otomatik şanzımanlı Antrac çapa makinesini Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda çiftçilerle buluşturdu.

Türkiye’nin önde gelen motor üretim ve dağıtım şirketi Anadolu Motor, tarım sektörünün en büyük buluşma noktalarından Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda üretim yelpazesine kattığı iki yeni ürününün lansmanını gerçekleştirdi.

Anadolu Motor,  halen distribütörlüğünü yaptığı Landini traktörlerinin üreticisi Argo Tractors ile aldığı yatırım ortaklığı kararı sonrasında üretime başlayacağı Landini Globe serisinin tanıtımını 11 Ekim’de Uluslararası Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda gerçekleştirdi. 50 – 75 HP 3 silindire sahip, Türkiye toprak şartları için kullanımda en verimli, 5 modelden oluşan yeni Landini Globe serisi dünyada sadece Anadolu Motor’un Şekerpınar’daki tesislerinde üretilecek.

Anadolu Motor’un Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda lansmanını gerçekleştirdiği bir diğer ürünü ise patenti kendine ait olan Antrac Smart çapa makinesi oldu. Anadolu Motor’un Ar-Ge ekibi tarafından tasarlanan ve geliştirilen Antrac Smart sahip olduğu otomatik vites sayesinde çapa yaparken vites değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor, kendi vitesini toprak şartlarına göre ayarlayabiliyor. Ürün az yakıt tüketimi ile maliyet, kolay kullanımı sayesinde de zaman ve emek tasarrufu sağlıyor.



Traktör üretiminde hedef ihracat
Anadolu Motor Genel Müdürü Serkan Eriş; ”İtalya’nın yaklaşık 135 yıllık tecrübeye sahip Landini traktör üreticisi Argo Tractors ile üretim konusunda aldığımız işbirliği kararıyla ülkemize yatırım getirmekten, ekonomimize ve çiftçimize katkı sağlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Serkan Eriş, üretecekleri yeni modellerin yanı sıra, hali hazırda Anadolu Motor’un ürün portföyünde  bulunan Powerfarm, 5H, Rex serilerini de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yerlileştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Üretimin yanında Anadolu Motor’un halen satışını gerçekleştirdiği diğer Landini modellerin de ithalatına devam edeceklerini belirten Eriş, yerli üretim sayesinde Anadolu Motor olarak traktör pazarında beş yıl içinde ilk üç oyuncudan biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Serkan Eriş; ”Üretimini yapacağımız Landini Globe serisini dünyada sadece Türkiye’de Anadolu Motor olarak biz üreteceğiz. Bu da bize bu modelin dünya ülkelerine ihracatını yapmamıza fırsat sunacak” dedi.

Tarımda kolay çapalama dönemi
Antrac Smart çapa makinesinin de Türkiye’de inovatif bir ürün olarak rakipsiz olduğunu belirten Eriş; “ Ürünümüz teknik özellikleri sayesinde kullanıcıların hayatını çok kolaylaştıracak, öyle ki bu ürün sayesinde çiftçilerimiz artık çapalama işini çok kolay yapabilecekler.” diye konuştu.

Fuar süresince portföy yelpazesinde bulunan halen satış ve distribütörlüğünü yaptığı tüm Landini model bahçe ve tarla traktörlerini de katılımcılarla buluşturan Anadolu Motor, ayrıca Antor motor, motopomp gibi kendi ürettiği ürünlerin yanı sıra 30 yıldır distribütörü olduğu Honda Güç Ürünleri portföyündeki jeneratör,  çapa makinesi, çim traktörü, çit biçme, üfleme, tırpan makinelerini de sergiledi.

 

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