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Gebze Teknik Üniversitesi’nden Alışan’a Teşekkür Plaketi

13 Ekim 2017, 11:12

Lojistik sektörün lider kuruluşlarından “ALIŞAN LOJİSTİK”, öğrencilere verdiği destek dolayısıyla Gebze Teknik Üniversitesi akademik yıl açılışında teşekkür plaketi aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yıl açılış töreninde, üniversiteye katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketleri sunuldu. Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan ve özellikle kimyevi maddeler lojistiği alanında adından söz ettiren Alışan Lojistik, üniversite öğrencilerine verdiği destekten ötürü plaket alan kuruluşlar arasında yer aldı.



Törene katılan Alışan Lojistik İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin, Alışan Group ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertuğrul ALIŞAN adına hazırlanan plaketi Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Haluk Görgün’ün elinden aldı. Üniversitelere olan desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirten Özekin, “Alışan Lojistik, üniversitelere verdiği destekten ötürü gurur duyuyor. Gebze Teknik Üniversitesi ile birlikte pek çok proje yapmak istiyoruz. Alışan Lojistik olarak mütevelli Heyet üyesi göreviyle bulunduğumuz Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın kurulmasıyla birlikte gerek stratejik ortaklığımız gerekse Üniversitenin altyapısı her geçen gün güçleniyor. Biz de bu süreçte elimizden geldiğince onlara destek oluyoruz” dedi. Alışan Lojistik’in Ar-Ge yatırımlarından da bahseden Ayhan Özekin, “Alışan Lojistik olarak yerel ve global ölçekteki sektörel rekabette, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için süreçlerin optimize edilmesi gerekliliği prensibiyle hareket ediyoruz. Gerçek ve sanal dünyanın birlikte hareket ettiği, kullanıcıların ve ulaşım araçlarının birbirleriyle iletişime geçtiği, böylelikle de süreçlerin hatasız ve daha verimli işlendiği bir çalışma sistemine odaklanıyoruz. Bu anlamda “Endüstri 4,0” ile birlikte “Endüstri 5,0”a gidilen bu sürecin, ar-ge ve inovasyon kavramlarının tüm şirket çalışanlarına benimsetilebilmesiyle gerçekleşebileceğine inanıyoruz” dedi.



Geleceği şekillendirmenin ancak geleceği inşa etmekle mümkün olabileceği felsefesinden yola çıkan ve sektöre yön vermeyi hedefleyen Alışan Lojistik, üniversite işbirliklerine önümüzdeki dönemde de devam etmeyi planlıyor.



