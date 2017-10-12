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Ford Trucks'tan, Ekim’e özel kampanya

Ford Trucks'tan, Ekim’e özel kampanya

Tarih 12 Ekim 2017, 15:39

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Ekim ayında ‘Üçlü Ekonomi Zirvesi’ ile müşterilerine avantajlı ve cazip teklifleri sunmaya devam ediyor.

Ekim ayında tüm modelleri için 3 yıl, %0,89 faizle 200.000 TL kredi kampanyasını müşterilerine sunan Ford Trucks, buna ek olarak çekici serisinde 3 adet bakım paketini de hediye ediyor ve 3. yıl garantisini müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor. Böylece Ekim ayında Ford Trucks sahibi olan herkes, çekici serisinde garanti süresini hiçbir ücret ödemeden bir yıl daha uzatabiliyor.

Ford Trucks’tan Ekim ayına özel ücretsiz check-up ve baskı balata kampanyası
Ford Trucks, ‘Dikkat: Bu kış da fırsat var!’ sloganı ile Ekim ayında müşterilerine ücretsiz olarak check-up paketi hediye ediyor. Ayrıca, müşterilerinin yetkili servislerde yaptığı 1000 TL üstündeki mekanik harcamalara ise Ford Trucks yeleği hediye ediyor.

Ekim ayı itibarıyla, 3542 ve 4142 inşaat serisi modellerinde ‘Çift Katlı Baskı Balata’ kampanyasını devreye alan Ford Trucks, bu değişim fırsatıyla müşterilerine çift katlı baskı balataya en avantajlı fiyatlarla geçme imkanı sunuyor. Ford Trucks müşterileri, çift katlı baskı balata değişimini kampanya kapsamında 3200 TL yerine 2000 TL’ye tüm Ford Trucks yetkili servislerinden 31 Aralık 2017 tarihine kadar gerçekleştirebiliyor.

 

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