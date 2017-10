Ford Trucks, 4S Plaza yatırımlarına Mardin ile devam ediyor

Anasayfa » Ağır Ticari

12 Ekim 2017, 14:27

Yurtiçi ve yurtdışı bayi açılışlarıyla büyümesini hızlandıran Ford Trucks, Mardinli müşterilerine satış, servis, yedek parça ve ikinci el olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında verecek olan Nas Bayi’nin açılışını yaptı.

Ford Trucks Mardin Nas Bayi, müşterilerine satış, servis, ikinci el ve yedek parça olmak üzere tüm hizmetleri aynı çatı altında verecek 4S tesisin açılışını, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Mardin Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Mardin Nas Otomotiv şirket sahibi Maşuk Nas, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Ford Otosan’ın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.Ford Trucks Nas Bayi’nin açılış töreninde konuşma yapan Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, şunları söyledi: “Koç Topluluğu olarak en büyük arzumuz; ülkemizin teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırarak, global arenada önemli oyunculardan ve merkezlerden biri olmasıdır. Dolayısıyla, bilgi ve teknoloji üretebilmemiz ve yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunabilmemiz gerekiyor. Biz de Koç Topluluğu olarak her işimizde yönümüzü geleceğe, Ar-Ge ve inovasyona çeviriyoruz. Hız kesmeyen teknoloji yatırımlarımızla, daha üstün nitelikli ürünler ve hizmetler geliştirmeye gayret ediyoruz.”1982 yılında başladıkları kamyon üretimine, bugün, sadece araç değil, mühendislik ve teknoloji de ihraç ederek devam ettiklerini belirten Ali Y. Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerimiz yurtiçinde büyük rağbet görürken, yurtdışında da “Türk Malı” damgasıyla bizleri gururlandırıyor. Eskişehir İnönü Fabrikası’nda ürettiğimiz yeni nesil Euro 6 Ecotorq motorlu kamyonlar, sürdürülebilir büyümemiz için stratejik bir ürün olarak önemini koruyor ve Ford Otosan'ın ağır ticari araç segmentinde dünyaya açılan kapısı olma rolünü üstleniyor. 2011 yılında Ford Motor Company ile imzaladığımız Global Kamyon Anlaşması ile 60 ülkede Ford Trucks marka araçların distribütörlük ve bayilik atama hakkını elde etmiştik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türki Cumhuriyetlerin ardından global çaptaki büyümemizi geçtiğimiz aylarda Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirdiğimiz bayi açılışları ile hızlandırdık. Avrupa pazarı, Ford Trucks’ın global büyüme planlarında önemli bir yere sahip. Hedefimiz ürettiğimiz her 3 araçtan birini ihraç etmek ve ihracatımızın yüzde 50’sini Avrupa pazarlarına yönelik gerçekleştirmek. 2020 yılı itibarıyla toplam 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz.”Bundan 4 sene önce, %100 yerli mühendislik gücüyle geliştirdikleri Ecotorq motorlu kamyonların Çin’de üretimi için, Jiangling Motor Corporation ile imzaladıkları lisans anlaşmalarının Türkiye otomotiv sektöründe bir ilk olduğuna değinen Ali Y. Koç “Türkiye’de teknoloji ve mühendislik ihracatında bir milat niteliğinde olan bu anlaşmayla, fikri mülkiyet haklarına sahip olduğumuz, Ecotorq motorlu JMC HT kamyonlar bu yıl sonunda Çin’de yollara çıkmaya hazırlanıyor. Çin dünyanın en büyük kamyon pazarı ve A’dan Z’ye Türk mühendislerinin zekasıyla ortaya koyduğumuz teknoloji ve mühendisliğimizin, global arenada rekabet etmesi bizleri gururlandırıyor.” dedi.Bayilerini Koç Ailesinin birer ferdi olarak gördüklerini vurgulayan Ali Y. Koç sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün burada buluşmamıza vesile olan tesisimizin açılışı, Nas Otomotiv’in kurucusu Sayın Maşuk Nas’ın yıllar önce Ankara’da merhum Vehbi Koç ile tanışmasına dayanıyor. 2004 yılında, Mardin Ford Bayiliği ile Mardin’in ilk otomotiv plazasının açılışını gerçekleştiren Nas Otomotiv, markamızı Mardin’de pazar lideri konumuna getirdi. Bugün, bu başarısını yeni Ford Trucks Plazası ile taçlandırıyor. Mardin’de her zaman ilklere imza atan Sayın Maşuk Nas, modern mimarisiyle Mardin’de örnek olacak 4.500 m2 alana kurulu bu ihtişamlı Ford Trucks tesisiyle müşteri memnuniyetini daha da üst seviyeye taşıyacaktır. Yeni yatırımları için teşekkür ediyor; hayırlı olmasını diliyorum. Koç Topluluğu olarak, ülkemize duyduğumuz inanç ile rekabet gücümüzü artıracak, ülkemize katkı sağlayacak, fark yaratacak yatırımlarımızı, planlı ve uzun vadeli bir bakış açısıyla sürdürüyoruz. Ne mutlu ki, biz şirketimize yeni yatırımlar yaparken, bayilerimiz de bizimle birlikte yatırım yapıyor ve bu sayede kamyon bayi ağımız da giderek güçleniyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz açılışımızla birlikte, Ford Trucks hizmeti veren 4S tesis sayımız 29’a ulaştı. Yeni 4S konseptli Ford Trucks Plaza yatırımları, ’Türkiye’nin Ticari Gücü‘ Ford Otosan’a güç katıyor. Bundan mutluluk duyuyor ve Ford Trucks işimizin geleceğine olan inancımızı güçlendiriyoruz.”