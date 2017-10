Otonomi’de birlik yemeği

Anasayfa » Otomobil

12 Ekim 2017, 14:01

Başkan Aydın Erkoç: “KDV, kayıt dışılık, ithal araçlar, internet ve diğer sorunların çözümünde büyük yol kat ettik”

Ankara’daki oto galerilerini bir çatı altında toplayan Avrupa’nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi’nin yönetici ve üyeleri ile galerici esnafı, “Birlik Beraberlik ve Kaynaşma Yemeği”nde bir araya geldiler.Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Başkent Otomobilciler Derneği (BOD) tarafından hayata geçirilen Otonomi, geçen yılın sonunda yapılan geniş katılımlı bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılmıştı. Yaklaşık bir yılın ardından Esenboğa Yolu’ndaki Vava’s Garden’da düzenlenen birlik, beraberlik ve kaynaşma yemeğinde bir araya gelen Otonomi üyeleri ve sektör temsilcileri, sektördeki gelişmeleri değerlendirdiler. MASFED, BOD ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç’un ev sahipliğinde verilen yemeğe, Genel Sekreter Niyazi Berktaş, Başkan Yardımcısı Mahmut Ulucan, galericiler, yatırımcılar ve misafirler olmak üzere 500’ün üzerinde kişi katıldı.Aydın Erkoç, yemekte yaptığı konuşmada, BOD ve MASFED olarak, ikinci el araç ticareti sektörünü kurumsallaştırma ve sektördeki sorunların çözümü yolunda yürüttükleri çalışmalarda kaydettikleri aşamaları ve Otonomi’nin bu açıdan yaptığı önemli katkıları anlattı. Erkoç, “2009 yılında BOD’u hep beraber kurduk. Daha sonra BOD önderliğinde MASFED’i kurduk, ailemiz gün geçtikçe büyüyor, şu anda Türkiye genelinde 25 ilde derneklerimiz var. Bu derneğin sayesinde birbirimizi tanıdık, 25 ilden kardeş edindik. Gönül rahatlığıyla Türkiye’nin dört bir yanında ticaret, alışveriş yapabilirsiniz. Bugün Türk siyasetinde bakanlıklar da dâhil sizlerin sayesinde bizi herkes tanıyor” diye konuştu.BOD olarak başlayıp, MASFED olarak devam ettikleri çalışmalar kapsamında 2009’dan bu yana yaptıklarını anlatan Erkoç, şunları söyledi:“Sektörümüzün değişik sorunları vardı; KDV sorunu, kayıt dışılık, ithal araba sorunu, internet sorunu Allah’a çok şükür bu girdiğimiz yolda çoğunu başardık ya da başarma yolundayız. Bunları yapabilmek için büyük çaba gösterdik. Yönetimdeki arkadaşlarımın da hakkını ödeyemem. Ekip her şeydir, sizler olmasanız da yönetim hiçbir şeydir. Hepiniz bu ailenin ferdi, her biriniz yönetim kurulu üyesisiniz. Sizlerden aldığımız destekle gittiğimiz her kuruma isteklerimizi duyuruyoruz. Üç buçuk sene uğraştığımız ithal araba meselesi vardı. Çalışmalar neticesinde kanunu geçirdik, inşallah bundan sonra yarı kalan taraftan da devam edeceğiz.”Diğer taraftan her önüne gelenin artık galericilik yapamayacağını belirten Erkoç, ikinci el araç ticaretine ilişkin yasalaşmasını sağladıkları düzenleme hakkında bilgi verdi. Erkoç, bu düzenleme ile artık her önüne gelenin araba alıp satamayacağını belirtti ve “Şu anda yaklaşık 7 milyon araç el değiştiriyor. Bunun içinde 2 milyona yakını sizin gibi esnaf, tüccar tarafından yapılıyor. Ama geri kalan 5 küsur milyonu mesleği galericilik olmayan insanlar tarafından yapılıyor. Bu geçirdiğimiz kanunla mesleğe standart geliyor; her biriniz MYK tarafından belge alıp bu belgeyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından sertifikalandırılacaksınız. Bundan sonra notere gidip satış yapılacağında sertifikası olmayan işlem yapamayacak” diye konuştu.Kayıt dışına darbeErkoç, yaptıkları çalışmalar sonucunda yılda 3 taneden fazla araba alıp satanların vergiye tabi olmasını sağladıklarını, ancak bir başkasının adına satışlar yaparak bu kuralın suiistimal edildiğini hatırlatarak, “Bundan sonra vekâleten dahi araba alıp satamayacak. Biliyorsunuz garanti zorunluluğu da getirildi. Sizlerden aldığımız güç ve destekle bu çalışmaları yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.“2009 yılına kadar mesleğimizin ATO’da dâhi temsil yetkisi yoktu. Bizleri parçacılar, tamirciler temsil ediyordu. Ticaret Odası’nda 50. komite olarak mesleğimizi ayırdık. Meslekteki sıkıntılarımızın çözümü için gerek ATO’da gerek TOBB’da gerekse görev yaptığımız MÜSİAD gibi sivil toplum kuruluşlarında mücadele veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Burada genç kardeşlerimizi görüyorum, biz bu mesleği onlara emanet edeceğiz. İstiyoruz ki saygın bir meslek olsun. İnşallah bu itibarı bundan sonra fazlasıyla göreceksiniz. Bugün buraya yalnızca Otonomi esnafını değil, tüm meslektaşlarımızı davet ettik. Birlik beraberlik olursa çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok.”Otonomi’nin birlik, beraberlik ve kaynaşma yemeğinde 10 kişilik bir halk oyunları ekibi de katılımcılara bir gösteri sundu.