Anasayfa » Dünya

Dassault Systèmes ticari araç pazarında ürün geliştirmede yeni yaklaşımlara öncü oluyor

12 Ekim 2017, 12:35

Yenilikçi kamyonlar ve otobüsler, ticari araç pazarına rekabet avantajı getiriyor

Dassault Systèmes, Volvo Group ve Eicher Motors Limited arasında Hindistan'da kurulan ortak bir girişim olan VE Commercial Vehicles Limited 'in (VECV) Hindistan'ın büyüyen ticari araç pazarına yüksek kaliteli ve yenilikçi kamyonları maliyet açısından etkin bir şekilde geliştirip sunabilmek için 3DEXPERIENCE platformunu seçtiğini açıkladı.



VECV, bölgesel gereksinimleri karşılayan ürün gelişimine entegre bir yaklaşım için "Modular, Glocal ve Secure" endüstri çözüm deneyimini kullanıyor. Bu uygulama, şirketin mühendislik ve üretim değer zinciri süreçlerini, verilerini ve sistemlerini entegre ederek, kaliteyi artırmayı, ürün geliştirme sürecini düzene koymayı ve işletme çapında değer yaratmayı hedefleyen "Entegre Veri Yönetimi" girişiminin bir parçasıdır.



3DEXPERIENCE platformuna dayanan "Modular, Glocal ve Secure" endüstri çözüm deneyimi, dijital bilgiyi VECV'in iş ürün planlaması ve portföy yönetimi, ürün geliştirme, araç entegrasyonu ve üretim planlama departmanlarının yanı sıra iş ortaklarının da erişebildiği tek bir ortak çalışma ortamında birleştiriyor. Ekipler, küresel ürün tasarımlarının çevik değişkeni ve konfigürasyon yönetimi ile tüm değişkenleri içeren bir malzeme listesi ile kapsamlı ürün portföyünün karmaşıklığına çözüm getirebiliyor. VECV, maliyetler ve döngü sürelerini optimize ederken performans ve kalite açısından artan müşteri beklentilerini karşılayabiliyor.



Eicher Trucks & Buses şirketinin Operasyon Direktörü R S Sachdeva, şunları söyledi: "18 aylık bir ticari danışmanlık ilişkisinden sonra, yeni fikirleri kolayca test etmek, ürünün doğrulanma ve onaylanma sürecini hızlandırmak ve yenilikçi ürünleri piyasaya daha kısa sürede sunabilmek için iş süreçlerinin verimli hale getirilmesinin gerekli olduğunu fark ettik. 3DEXPERIENCE platformu ile müşterilerimizin çıkarlarının, ürün stratejisinden satış noktasına kadar, ürün geliştirme süreçlerinin her aşamasında temsil edilmesini dijital olarak sağlayabiliriz."



Dassault Systèmes Ulaşım ve Mobilite Sektörü Başkan Yardımcısı Olivier Sappin, "Farklı bölgesel talepleri karşılamak ve farklılaşan teknolojilerin gelişimini yerelleştirmek için bir ürün stratejisi benimsemek, birçok orijinal ekipman üreticisi için önemli bir konudur" dedi. "3DEXPERIENCE platformu, yeniliği hızlandırmak, ürün kalitesini ve performansı artırmak ve mühendislik sürelerini ve maliyetlerini düşürmek için dijital süreklilik sağlamaktadır. Bunun işlerine getirebilecekleri değeri fark eden ticari araç üreticilerinin sayısı her geçen gün artıyor."



Dassault Systèmes Hakkında

Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE Company, sürdürülebilir yenilikler hayal etmeleri için işletmelere ve bireylere sanal evrenler sunmaktadır. Dünya önderi çözümleri ürün tasarlama, üretme ve destekleme yöntemlerini dönüştürmektedir. Dassault Systèmes’in birlikte çalışma çözümleri sosyal yeniliği teşvik etmekte, sanal dünyanın gerçek dünyayı geliştirme olanaklarını geliştirmektedir. Grup, 140'dan fazla ülkede her boyutta, her endüstride 220.000'den fazla müşteriye değer katmaktadır.