Tur Assist’ten bakanlık sertifikalı eğitim

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12 Ekim 2017, 12:22

Asistans sektörünün öncü firması Tur Assist’in, hizmet bünyesinde görev alan çalışanlara yönelik verdiği kapsamlı eğitim programı olan Tur Assist Akademi yeni eğitim sezonuyla birlikte faaliyetlerine başladı.

Geçmişi dünyada 1960, Türkiye’de ise 1996 yılına dayanan asistans sektörünün en büyük temsilcilerinden Tur Assist’in 2012 yılında kurduğu, anlaşmalı hizmet birimleri bünyesindeki yönetici ve personellere yönelik verdiği kapsamlı eğitim programı olan Tur Assist Akademi, yeni eğitim sezonuyla birlikte faaliyetlerine başladı. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve kabul edilen bir sertifikasyon merkezi oluşturarak sektörde farklılık yaratmak amacıyla hayata geçirilen Tur Assist Akademi, bugüne kadar 2300’ün üzerinde yönetici ve personelin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almasını sağladı. 2017-2018 döneminde eğitim çalışmalarını yoğunlaştırarak 3300 hizmet sağlayıcısına eğitim vermeyi planlayan Tur Assist, bu projeyle asistans sektörünün gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda Tur Assist hizmet ve projelerinde kullanılmak üzere kalifiye insan kaynağı havuzu oluşturacak.Tur Assist, Tuzla Orhanlı’daki Autodrom’da kurduğu Tur Assist Akademi bünyesinde 2012 yılından bu yana tedarikçilerine yönelik eğitimler vermeyi sürdürüyor. 12 kişilik gruplar halinde, 3 gün süren eğitimlerini tamamladıktan sonra uygulanan sınavda başarılı olan katılımcılar, uzmanlıklarının tescili olarak kabul edilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını almaya hak kazanıyor. Tur Assist Akademi programıyla trafiğe aktif olarak çıkan güvenli oto kurtarma operatörleri yetiştirerek aynı zamanda bir sosyal sorumluluğu da gerçekleştiren Tur Assist, güvenli oto kurtarma operatörleri (GOKO) eğitimlerini her sene eğitim müfredatına eklenen farklı konu ve uygulamalar ile yeniliyor.Tur Assist Akademi’nin başlıca eğitim konuları arasında kurumsal şirket tanıtımı, müşteri ilişkileri, iletişim teknikleri, iş güvenliği, ileri sürüş teknikleri ve teknoloji kullanımı bulunuyor. Uygulamalı olarak güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi de alan katılımcılar, eğitim pratiklerini Autodrom’un özel sürüş parkurunda gerçekleştiriyor. Uygulamalı eğitim esnasında katılımcılar gruplara ayrıldıktan sonra birbirini değerlendirerek puan veriyor. Bu değerlendirme sistemi, katılımcılara hatalarını görme imkanı sağladığı gibi, öğrenme sürecini de daha etkili hale getiriyor. Konut/iş yeri acil yardım ve hasar onarım yönetici/personeline yönelik olarak ise; kurumsal kimlik paylaşımı, müşteri ilişkileri eğitimi, yazılım, teknik ekipman kullanımı/uygulaması, teknik bilgi paylaşımları ve güvenli/ekonomik sürüş teknikleri içeren özel bir eğitim programı sunuluyor. Son olarak başarı gösteren katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları takdim ediliyor.