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Sertrans Koruncuk Vakfı yararına koşuyor

Sertrans Koruncuk Vakfı yararına koşuyor

Tarih 12 Ekim 2017, 12:10

Sertrans Logistics şirket çalışanlarının katılacağı “Gönüllülük Projesi” başlattı. Gönüllü etkinliklere katılımın teşvik edileceği proje kapsamında ilk olarak Koruncuk Vakfı yararına İstanbul Maratonu’nda koşulacak.

Sertrans Logistics ilk defa uygulayacağı “Gönüllülük Projesi”nin startını verdi. Yıl içinde düzenlenecek gönüllülük projeleri ile çalışanlar, yaşadıkları topluma karşı daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya teşvik edilecek. Projenin ilk etabında, 12 Kasım pazar günü gerçekleşecek 39. İstanbul Maratonu’nda koşulacak. Sertrans Logistics’ten 26 gönüllü Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı(Koruncuk) yararına, 10 km kategorisinde yarışacak.

Konuyla ilgili konuşan Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Gönüllülük Projesi”nin önemini vurgulayarak: “Koruncuk Vakfı beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olan, ailesi olmayan ya da ailesi tarafından ihmal ve istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış çocukları topluma faydalı bireyler haline getirmeyi amaçlıyor. ‘Koruncuk Kahramanları’ projesi kapsamında çeşitli etkinliklerle bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağışlar toplanıyor. Sertrans Logistics’in başlattığı ‘Gönüllülük Projesi’ de tıpkı bunun gibi toplumumuzun ciddi sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacını taşıyor. ‘Gönüllülük Projesi’nin ilk ayağında Koruncuk Vakfı için koşacağız. 26 gönüllü arkadaşımız İstanbul Maratonu’nda 10 km koşarak birer ‘Koruncuk Kahramanı’ olacak. Sayısı binleri bulan korunmaya muhtaç çocuklar için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

 

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