Mercedes-Benz Türk’ten otomobil ve hafif ticari de Ekim ayında özel fırsatlar

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12 Ekim 2017, 11:35

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı Ekim ayına özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ekim ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet, CLA, E-Serisi Sedan, GLA, SLC ve smart otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.Ekim ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 120.000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 150.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %0,59 faiz oranından yararlanılabiliyor.Mercedes-Benz E-Serisi Sedan (E 180, E 220 ve E 300) otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 180.000 TL kredi tutarı, %1.09 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.Şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatifi olan smart model otomobilleri tercih eden müşterilere ise 40.000 TL kredi tutarı, %0 faiz oranı ile 24 aya kadar vade ile kurumsal ve kişisel müşterilere 1.667 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, müşterilerine 2.el otomobil alımında da Ekim ayına özel kampanyalar sunuyor. 2.el C-Serisi Estate model araçlar için 100.000 TL kredi tutarı, E-Serisi Coupé modellerinde ise 125.000 TL kredi ile %0,59 faiz oranı ve 24 aya kadar vade ile kişiye özel aylık ödeme seçenekleri sunuluyor.Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında müşterilerin beğenisine sunuluyor.İki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor.Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40’a varan indirimlerden faydalanabiliyor.Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile Ekim ayında da müşterilerini bekliyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ekim ayında 2017 model Vito’ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Bu kampanya ile müşteriler, %1,09 sabit faiz oranı ve 544 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklere sahip Sprinter araçlar için de Ekim ayında kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 2017 model Sprinter araç alımlarında, % 0,89 sabit faiz oranı ile aylık 519 TL’den başlayan ödeme imkânı sunuluyor.Mercedes-Benz Türk’ün 2. el hafif ticari araç markası Used1 altında Ekim ayında sunduğu kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda % 1,09 faizli kredi ve 544 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.1 Ekim – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri‘nde, 749 TL ve üzeri orijinal yedek parça, aksesuar, orijinal yağ ve lastik alışverişi yapan hafif ticari araç müşterilerini sürpriz hediye bekliyor.