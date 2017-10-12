TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Mercedes-Benz Türk’ten Ekim ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Türk’ten Ekim ayına özel fırsatlar

Tarih 12 Ekim 2017, 11:25

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Ekim ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Kamyonlarda Euro ya da TL ile Ödeme Seçenekleri
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Axor 1840-1844 hariç tüm Mercedes-Benz kamyon tipleri için geçerli olmak üzere Ekim ayında avantajlı faiz oranlarıyla araç ve servis sözleşmesi sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, araç ve servis sözleşmesini kapsayan Özel Finansman Kampanyası çerçevesinde 250.000 TL’ye varan kredi tutarları için % 0,94’ten başlayan faiz oranları ve 4.160 TL’den başlayan aylık ödeme imkânları sunuyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Euro ödeme seçeneklerinde ise Mercedes-Benz Özel Finansman Kampanyası’nın tercih edilmesi halinde 75.000 Euro’ya varan kredi tutarları için ödeme seçenekleri sunuyor.



Mercedes-Benz Otobüslerde Ayrıcalıklı Fırsatlar
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ekim ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz Travego 15, Tourismo 15 ve Tourismo 16 model otobüs alımlarında müşterilerine özel avantajlar sunuyor.

Kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımında 600.000 TL’ye varan krediler, 40 ay vadeli %1,26 sabit faiz oranı ile 9.707 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.

Euro ödeme seçeneğinde ise Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 200.000 Euro’ya varan kredi tutarları için %0,53 sabit faiz oranı ile 2.795 Euro’luk aylık ödeme imkânı sunuyor.




 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Mercedes-Benz Türk’ten otomobil ve hafif ticari de Ekim ayında özel fırsatlar

 Mercedes-Benz Türk’ten otomobil ve hafif ticari de Ekim ayında özel fırsatlar Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı Ekim ayına özel kampanyalar i...

Skoda‘da sonbahar kampanyaları başladı

 Skoda‘da sonbahar kampanyaları başladı Skoda, yeni otomobil satın almak isteyenlere büyük avantaj getiren sonbahar kampanyalarını başlattı.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Sahada iş çok!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x