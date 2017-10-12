Mercedes-Benz Türk’ten Ekim ayına özel fırsatlar

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12 Ekim 2017, 11:25

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Ekim ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Axor 1840-1844 hariç tüm Mercedes-Benz kamyon tipleri için geçerli olmak üzere Ekim ayında avantajlı faiz oranlarıyla araç ve servis sözleşmesi sunuyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, araç ve servis sözleşmesini kapsayan Özel Finansman Kampanyası çerçevesinde 250.000 TL’ye varan kredi tutarları için % 0,94’ten başlayan faiz oranları ve 4.160 TL’den başlayan aylık ödeme imkânları sunuyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Euro ödeme seçeneklerinde ise Mercedes-Benz Özel Finansman Kampanyası’nın tercih edilmesi halinde 75.000 Euro’ya varan kredi tutarları için ödeme seçenekleri sunuyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Ekim ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz Travego 15, Tourismo 15 ve Tourismo 16 model otobüs alımlarında müşterilerine özel avantajlar sunuyor.Kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımında 600.000 TL’ye varan krediler, 40 ay vadeli %1,26 sabit faiz oranı ile 9.707 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.Euro ödeme seçeneğinde ise Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 200.000 Euro’ya varan kredi tutarları için %0,53 sabit faiz oranı ile 2.795 Euro’luk aylık ödeme imkânı sunuyor.