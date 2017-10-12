Fas rallisinde podyuma çıkan Peugeot, 2018 Dakar için hazır

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12 Ekim 2017, 11:01

Peugeot 3008DKR pilotları son derece başarılı bir organizasyona ev sahipliği yapan Fas Rallisini başarılı bir şekilde bitirdi. Yarışı toplamda 2.ve 10. sırada tamamlayan pilotlar gelecek yılın Dakar Rallisi için hazırlıklarını tamamladı.

Sebastien Loeb / Daniel Elena ikilisi bugün Peugeot 3008DKR ile güvenli bir şekilde bitiş çizgisine ulaştı. İkili iki kez patlayan lastiğe ve öndeki aracın toz bulutuna rağmen SS6'da en iyi üçüncü zamana imza attı. İkili, yarışı birincinin sadece 7 dakika gerisinde tamamladı.Yarış ortamından 6 aydan daha uzun bir süre uzak kalan Carlos Sainz / Lucas Cruz ikilisi de yarışı başarıyla tamamladı ve yarış ritmine geri dönmüş oldu. Son etabı 4. sırada tamamlayan ikili yarışı toplamda 10. Sırada bitirdi.Team Peugeot Total, Peugeot Fas'ın yerel pazar ve PSA Grubunun Afrika ve Orta Doğu'daki küresel varlığını desteklemekten gurur duydu. İki adet Peugeot 3008DKR'nin destansı macerayı tamamladığı gün yeni Peugeot Pick Up, Fas'ı fethetmek üzere lanse edildi.Peugeot'un 'Rüya Ekibi' tarafından test edilip onaylanan yeni Peugeot Pick-Up, 2,5 litre hacimli yüksek verimlilik seviyesine sahip güçlü turbo dizel motoru, çift kabin seçeneği ve dört tekerlekten çekiş alternatifiyle her yere rahatlıkla eşlik eden otomobil benzeri sürüş özellikleri sunuyor.“Dakar Rallisi için bir prova niteliğinde olan bu yarıştan memnun ayrılıyoruz. Ekiplerimiz iyi ve tempolu bir yarış çıkarttı. Zorlu mücadele esnasında Dakar Rallisi öncesinde iyileştirmemiz gereken birkaç teknik detay tespit ettik. Bazı riskler nedeniyle tempoyu biraz düşürdük. Pratik yapmak, veri toplamak ve deneyim kazanmak için buraya geldik. İstediğimizi aldık. Çok çalışmaya devam edeceğiz. Ocak ayında görüşürüz.”“Genel olarak iyi bir yarıştı. Bugünün ilk bölümünde iki kez lastiğimiz patladı ve etabı biraz yavaş bitirdik. Ancak sonuç olarak bir şey değişmedi. Şartları zorlamaya, hızlanmaya ve Nasser'ı yakalamaya çalıştık, ancak önümüzdeki aracın toz bulutu nedeniyle yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu. İkincilik fena değil, ancak cross-country'daki ilk genel zaferimi kazanmak için oldukça motiveyim.Burada tecrübe kazandık ve çok şey öğrendik ve Dakar'daki zorlu rekabet ortamı öncesinde yapılması gerekenleri gördük.”“Son etap kötü değildi. Tek sorun, dün yaşadığımız sorunlar nedeniyle arka sıralardan güne başladık ve tozla mücadele etmek zorunda kaldık. Burada olmak çok güzel bir deneyimdi. Çok şey öğrendik ve Dakar için hazırlık yapmış olduk. Lucas ile edindiğimiz tecrübeden dolayı çok memnunuz. Peugeot Sport ekibine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Ocak ayında Dakar Rallisi'nde start almaya ve yeni Peugeot 3008DKR Maxi'yi sürmeye istekliyiz.”