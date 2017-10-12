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Drift sezon finali Körfez'de

Drift sezon finali Körfez'de

Tarih 12 Ekim 2017, 10:48

PWR Balata ana sponsorluğunda gerçekleşen 2017 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nda kazanan, 15 Ekim Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde belirlenecek.

Final yarışı öncesi 29 puanla şampiyona lideri Furkan Karan'ı, ikinci ve üçüncü sırada Kemal Özhaseki ile Mert Bilaloğlu sadece birer puan farkla takip ediyor...

Organizasyon, saat 12:00'den itibaren Apex Masters klasiği pilotlarla tanışma ve padok ziyareti başlayacak ve bu sırada izleyiciler drift araçlarına daha yakın olabilme fırsatı elde edebilecekler.

Sonrasında sıralama turlarında en iyi puanları alan 16 pilotun tanıtımının ardından, 13:30'dan itibaren kapı kapıya nefes kesen mücadelelerin yaşanacağı eşleşmeler başlayacak. İkili eşleşmelerle devam edecek olan elemelerin ardından, büyük finalde 2017 sezonu şampiyonu belirlenecek. Drift Kulübü tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyon 16:30'daki ödül töreni ile son bulacak.

Bu arada Apex Masters standlarından alışveriş yaparak çekilişe katılacak talihli izleyiciler, aralarda profesyonel drift araçlarının sağ koltuğunda bu heyecana ortak olma şansı yakalayacaklar.

 

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