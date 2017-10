Anasayfa » Güncel

Hareket, ESTA Awards 2017’nin finalistlerinden

11 Ekim 2017, 15:27

Hareket, dünya genelinde gerçekleştirilen ağır taşımacılık ve yük mühendisliği projelerini ödüllendiren ESTA Awards 2017’de “120 Ton Üzeri Yük Taşıma” kategorisinde finale kalan adaylar arasında yer aldı.

Hareket, 2016 yılında 1.200 MW elektrik üretim kapasitesine sahip Hamitabat Çevrim Güç Santrali Projesi kapsamında gerçekleştirdiği türbin, jeneratör ve transformatör taşımaları ile finale kaldı. Proje kapsamında Hareket, iki adet 480 tonluk türbin, iki adet 450 tonluk jeneratör, iki adet 340 tonluk transformatör ve 30 adet 180 ile 220 ton arası HRSG modül taşımasını gerçekleştirmişti.



Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği - 1957 yılında temelleri atılan, teknolojisi, tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet standartlarıyla proje taşımacılığı, ağır ve standart dışı kargo taşımacılığı, vinç ve platform kiralama, ağır kaldırma, indirme ve yerleştirme faaliyetlerini yürüten Hareket; proje taşımacılığı ve yük mühendisliği alanında Türkiye'nin lider kuruluşudur. Üstlendiği işlerin her aşamasını projelendiren Hareket, işin yapılabilirlik analizini ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Standartları'nda gerçekleştirmekte, her aşama için gerekli uzman ekiplerden destek almakta, yol üzerinde bulunan, projeye engel teşkil eden tüm engelleri ortadan kaldırmakta ve gerekirse by-pass yol yapımı ve düzenlemesi yapmaktadır. İndirme ve montaj işlemlerini uluslararası standartlara uygun olarak ve son teknoloji ürünü ekipmanlarla gerçekleştiren Hareket, "Ulaştırma Geliştirme Yöntemi" adını verdiği çalışma sistemiyle Türkiye, Türkmenistan, Irak, Suriye, Ürdün, Gürcistan, Romanya ve Azerbaycan'ın da dahil olduğu yirminin üzerindeki farklı ülkede büyük ölçekli projelere imza atmaktadır. Her türlü ağır yük projesi, ağır yük mühendislik çözümleri, projelendirme, kaldırma, taşıma, indirme ve montajda sınırsız seçenekler sunan Hareket, teknolojiye yaptığı yeni yatırımlarla hızla büyümekte ve sektöründe birçok ilki hayata geçirmektedir.