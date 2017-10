Gran Turismo Sport pistlerinde boy gösteriyor

Anasayfa » Otomobil

11 Ekim 2017, 15:23

Dario Resta, 30 Mayıs 1916'da Peugeot L45 ile ortalama 135 km/s hıza ulaşarak efsanevi Indianapolis 500 otomobil yarışında zafer ulaştı.

Yola yapışmış gövdesiyle yolla bütünleşmiş gibi görünen her iki model de Peugeot markasının karakteristik tasarım özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Peugeot L500 R HYbrid Vision Gran Turismo ve Peugeot L750 R HYbrid Vision Gran Turismo, karbon fiber monokok yapısıyla rekabetçi yarış koşulları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Aracın bu yeni versiyonu sürücüye şimdiye kadar deneyimlemediği sürüş keyfini yaşatıyor.Peugeot, verimliliği daha da arttırmak için L750 R HYbrid Vision Gran Turismo'yu içten yanmalı motor ve bir elektro motorla donattı. Benzinli motor, 580 HP güç üretirken maksimum 10.000 d/d çevirebiliyor. Benzinli motoru 170 HP gücünde bir elektro motor destekliyor. Böylece Peugeot L750 R HYbrid Vision Gran Turismo 750 HP toplam sistem gücü üretiyor. Elektro motor sıvı soğutmalı bir lityum iyon batarya tarafından beslenirken, 7 vitesli sıralı şanzıman yarış dünyasının en gelişmiş teknolojisini bünyesinde barındırıyor. Motor ve şanzıman komplesinin tamamı arka aksa monte edilmiş durumda.Dört adet hava kanallı karbon diske sahip çift devreli hidrolik fren sistemi, sürüş yüksekliğini aracın hızına göre ayarlayan bağımsız ön ve arka süspansiyonlar ve magnezyum jantlar ile Peugeot L 750 R HYbrid Vision Gran Turismo mümkün olan en iyi performansı sunmak üzere hafif bir gövdeye ve aerodinamik bir tasarıma sahip. Peugeot L 500 R Hibrid'den 175 kg daha hafif olan araç 825 kg ağırlığı ile 0’dan 100 km/s hıza 2,4 saniyede ulaşıyor.Hangisini seçerseniz seçin, bu yarış makinelerinin her ikisi de Gran Turismo Sport video oyununda bulunan 17 lokasyona ve birçok rotaya uyum sağlıyor.Twitter'da 24 saat yarışı için sizin renklerinizle kişiselleştirilmiş olan Peugeot L500 R Hibrid Vision Gran Turismo veya Peugeot L750 R Hibrid Vision Gran Turismo'nun direksiyonuna geçin.Oyunun kuralı çok basit: belirlenen süre içerisinde en uzun mesafeyi geçin ve her tamamlanan tur için bir retweet kazanın. Yarış sonunda en çok retweet alan yarışmacı yarışı kazanmış olacak.