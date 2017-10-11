TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım
USTYAPI SAYI 83 PDF

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otomobil

Karabük offroad finaline hazır

Karabük offroad finaline hazır

Tarih 11 Ekim 2017, 15:02

Türkiye Offroad Şampiyonası 7. ve son yarışı 14-15 Ekim tarihlerinde kısa adı KARDOFF olan Karabük-Safranbolu Offroad Kulübü tarafından Karabük’te düzenlenecek.

2 gün sürecek olan final yarışları Karabük Üniversitesi arkasında yer alan offroad parkurunda gerçekleşecek.

Organizasyonun ilk günü 14 Ekim Cumartesi günü 13:00'de başlayacak ve mukavemet etabının 3 kez geçilmesinin ardından 17:30'da sona erecek. 15 Ekim Pazar günü ise 11:20'den itibaren seyirci etabının 4 kez geçilmesinin sona erecek yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından offroad tutkunları katılacak.

Karabük Valiliği ile Karabük ve Safranbolu Belediyelerinin desteklediği organizasyon 15 Ekim Pazar günü saat 15:00'da TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otomobil

Gran Turismo Sport pistlerinde boy gösteriyor

 Gran Turismo Sport pistlerinde boy gösteriyor Dario Resta, 30 Mayıs 1916'da Peugeot L45 ile ortalama 135 km/s hıza ulaşarak efsanevi Indianapolis 500 otomobi...

Yağmurda karting nefes kesti

 Yağmurda karting nefes kesti 2017 Türkiye Karting Şampiyonası’nda 6. ayak, 07-08 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi.

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Sahada iş çok!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x