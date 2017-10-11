Karabük offroad finaline hazır

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11 Ekim 2017, 15:02

Türkiye Offroad Şampiyonası 7. ve son yarışı 14-15 Ekim tarihlerinde kısa adı KARDOFF olan Karabük-Safranbolu Offroad Kulübü tarafından Karabük’te düzenlenecek.

2 gün sürecek olan final yarışları Karabük Üniversitesi arkasında yer alan offroad parkurunda gerçekleşecek.Organizasyonun ilk günü 14 Ekim Cumartesi günü 13:00'de başlayacak ve mukavemet etabının 3 kez geçilmesinin ardından 17:30'da sona erecek. 15 Ekim Pazar günü ise 11:20'den itibaren seyirci etabının 4 kez geçilmesinin sona erecek yarışlara Türkiye’nin dört bir yanından offroad tutkunları katılacak.Karabük Valiliği ile Karabük ve Safranbolu Belediyelerinin desteklediği organizasyon 15 Ekim Pazar günü saat 15:00'da TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.