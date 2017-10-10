ATLAS Lojistik Ödülleri 8. Kez Sahipleriyle Buluşacak

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10 Ekim 2017, 18:08

Lojistik sektörünün ve ihracatın 2017 yılı ‘En’leri ATLAS ile belirleniyor. Her geçen sene gösterdiği yükselişle sektörün bir geleneği haline gelen Lojistik Ödülü ATLAS’ın, bu yıl sekizincisi düzenleniyor.

Türkiye’de yılın en başarılı lojistik şirketleri ve yöneticilerinin ödüllendirildiği, ayrıca lojistiğe iş ve değer katan çalışmalarıyla öne çıkan ihracatçı firmaların da ödülle buluşturulduğu yarışmanın geçmiş yıllardaki katılımcıları arasında THY Kargo, Ekol, Mars, Netlog, Reysaş, Omsan, Gökbora, Ceynak ve Arkas Lojistik gibi Türkiye’nin önemli markaları da bulunuyor.Yarışmanın değerlendirmeleri yapan ve sonuçları onaylayan jürisi, sektöre yıllarca hizmet vermiş uzman gazeteci ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerden oluşuyor. ATLAS jürisine; yarışmanın oluşumuna ve gelişmesine katkı sağlayan sivil toplum örgütü yöneticileri FIATA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve DEİK Lojistik İş Konseyi Başkanı Turgut Erkeskin ve UND İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ile sektörün önde gelen yayınlarının yöneticileri İlker Altun, Erol Barış, Altınay Bekar, Nurten Berberoğlu, Vahit Mahmatlı ve Selçuk Onur ile lojistik danışman Atilla Yıldıztekin’in yanısıra bu yıl önemli isimler dahil oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi Lojistik Konseyi Başkanı Bülent Aymen, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili ve ekonomi yazarı Vahap Munyar ATLAS’ın jürisine katıldı. UTİKAD Başkanlığını devralan Emre Eldener de ATLAS jürisindeki yerini aldı.“Lojistik Ödülleri Yarışması ve yarışmamızın özel ödülü ATLAS, giderek daha çok seviliyor” diyen ATLAS Lojistik Ödülü Komitesi Başkanı İlker Altun, “Kesinlikle inanıyorum ki; geçtiğimiz yıllarda adayların tümü ödülü hak eden çalışmalarıyla yarışmamızda boy göstermişlerdi. 2 bin dolayında şirketin, binlerce yöneticinin aktif olarak çalıştığı bir sektörde bu yarışa katılanlar, zaten ödülü hak etmiş demektir. Bu durumun bu yıl yapılacak yarışmamızda da aynen geçerli olacağını düşünüyorum,” diyerek şunları söyledi:“Önemli olan başarının kendisidir elbette. Ancak başarının altını çizmek de bir o kadar gereklidir. İşte ödül, başarının altındaki bu çizgidir. Hak edene mutlaka verilmesi gerekir. Yeter ki hakkıyla verilsin.Günümüzde işler de iş yapma biçimleri de değişikliğe uğrarken, ödüllerin varlığını gelişerek sürdürmesi; önemini yitirmeyen işlevine dayanıyor. Bu bağlamda üç ana kategoride ödül vermeye devam ediyoruz. Bunların ilki son iki yıldaki performanslarına göre ödüllendirilmenin yapıldığı başvuru esasına dayanan kurumsal yarışmamız. İkicisi sektörün gelişimine, çalıştığı kuruma ve ülke ekonomisine katkı yaptığı düşünülen sektör profesyonellerinin online oylama ile yapılan seçime göre ödüle hak kazandığı kategorimiz. Üçüncüsüyse geçen yıl başlattığımız yeni kategorimiz ihracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’. Sekizinci kez start alan yarışmanın heyecan dolu sürecine dahil olmak için firma yetkililerini katılıma davet ediyoruz.”Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta da belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor.